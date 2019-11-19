Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» в 3 квартале 2019 года выручил 4,3 млрд грн, получив чистую прибыль 887 млн грн

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Мобильный оператор Vodafone огласил результаты деятельности за третий квартал текущего года. Выручка компании в июле-сентябре этого года растет быстрее рынка, годовой рост выручки составил 29,7%, доход в 3 квартале составил 4,3 млрд грн.

Vodafone также увеличил OIBDA на 28,9% в годовом исчислении, по результатам 3 квартала этот показатель достиг 2,4 млрд грн. Маржа OIBDA стабильна с тенденцией к росту, в третьем квартале она выросла до 54,6%. Чистая прибыль компании в 3 квартале 2019 года составила 887 млн грн.

Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое. Рост дата-доходов за это время составил 56%.

Показатель ARPU (средний доход с одного активного пользователя в месяц) остается одними из самых низких на рынке, в третьем квартале он составил 68,2 грн. В 3 квартале 2019 года также продолжило увеличиваться количество клиентов Vodafone, на данный момент услугами компании пользуются 19,8 млн клиентов.

Напомним, что недавно Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в нашей стране «Vodafone Украина».

Источник: Vodafone