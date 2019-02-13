Оператор Vodafone Украина добавил услуги Pass в тарифы для контрактных клиентов

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что теперь контрактным клиентам в тарифах Red S/M/L/LIGHT доступны услуги PASS, которые обеспечивают безлимитный доступ к любимым приложениям. Чтобы не переживать о лимите в своем тарифном плане, пользователи этих тарифов могут подключить одну или несколько актуальных для себя услуг.

Напомним, что Online PASS предлагает безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям: Viber, Whatsapp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest и SnapChat. Стоимость услуги составляет 15 грн в месяц. Подключить Online PASS можно с помощью USSD-команды * 316 * 1 #.

Для безлимитного доступа к Instagram можно подключить услугу Insta PASS. Стоимость услуги составляет 25 грн в месяц. Активировать Insta PASS можно с помощью USSD-команды * 310 * 1 #. Безлимитный доступ к YouTube предлагает услуга Video Pass, ее стоимость составляет 30 грн в месяц. Чтобы подключить услугу, можно использовать USSD-команду * 313 * 1 #.

Таким образом, теперь и контрактные абоненты Vodafone Украина могут получить фиксированную стоимость и безлимитный доступ к необходимым приложениям.

Источник: Vodafone Украина