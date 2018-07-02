Vodafone Украина запустила новые тарифы Vodafone SuperNet (Start, Pro, Unlim), а также абонементы Online, Video и Insta Pass

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Vodafone Украина запустила новые тарифы Vodafone SuperNet, которые включают большой объем мобильного интернета – от 4 ГБ и вплоть до безлимита, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, безлимитный YouTube, а также возможность попасть на концерт Imagine Dragons. Новые 4G тарифы можно купить во всех точках продаж начиная с сегодняшнего дня, 2 июля 2018 года.

По случаю запуска 4G в диапазоне 1,8 ГГц при подключении новых тарифов все клиенты гарантированно получат 4ГБ в подарок, а также становятся участниками розыгрыша дополнительных 12 ГБ, обладатели которых будут определяться случайным образом еженедельно с 16 июля по 28 августа на официальной странице компании в Facebook.

В линейке Vodafone SuperNet три тарифа: Vodafone SuperNet Start стоимостью 65 грн, Vodafone SuperNet Pro стоимостью 85 грн и Vodafone SuperNet UNLIM стоимостью 115 грн за 4 недели. Тарифы включают соответственно 4ГБ/8ГБ/безлимит для мобильного интернета, 65/100/150 минут для звонков на другие сети, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, а также, в зависимости от выбранного тарифа безлимитный YouTube. Все тарифы линейки включают безлимитное общение внутри сети и 30 минут для звонков за рубежом, в 62 страны мира.

С запуском новых тарифов клиентам Vodafone стали доступны своеобразные «абонементы» для безлимитного использования услуг: Online Pass, Video Pass, Insta Pass. Online Pass уже включен во все тарифы линейки и предлагает безлимитное общение во всех популярных мессенджерах и социальных сетях: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn, Pinterest и SnapChat. Online Pass доступен клиентам всех тарифов линейки.

Video Pass позволяет безлимитно смотреть и загружать видео на YouTube. Video Pass включен в тарифы SuperNet Pro и SuperNet UNLIM на постоянной основе, а также доступен всем новым клиентам SuperNet Start в течение первых трех месяцев с момента начала использования тарифа. Insta Pass делает возможным безлимитное общение в социальной сети Instagram. Insta Pass доступен всем новым клиентам SuperNet Pro в течение первых трех месяцев с момента начала использования тарифа.

Вдобавок всем, кто купит стартовый пакет с тарифами Vodafone SuperNet, Vodafone предоставит возможность выиграть билет на концерт Imagine Dragons. Концерт, который впервые пройдет в Киеве, состоится 31 августа на НСК «Олимпийский». Обладателей билетов будут определять еженедельно с 16 июля по 28 августа, розыгрыш будет проводиться на официальной странице компании в Facebook.

Напомним, что 1 июля в 00:01 Vodafone приступил к запуску сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получили жители порядка 50 населенных пунктов Украины.

Источник: Vodafone Украина