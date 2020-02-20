Оператор Vodafone Украина запустил услугу IoT Monitor для пакетного управления IoT-подключениями

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил услугу IoT Monitor для пакетного управления IoT SIM-картами, решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone.

Клиенты, которые воспользуются IoT Monitor, смогут самостоятельно управлять всеми IoT-подключениями:

менять статусы IoT SIM-карт,

самостоятельно менять тарифные планы,

контролировать использование трафика,

устанавливать лимиты,

проводить мониторинг состояния SIM-карт,

устанавливать параметры нотификации об изменениях,

формировать отчетность (доступны 37 различных видов отчетности),

возможность подключения по API.

Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс на украинском, английском и русском языках. С помощью детальной статистики можно проверить активность SIM-карт, пользование data-трафиком, детали последних интернет-сессий.

Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать нотификации о различных событиях, например, в случае потери картой связи, приближения к лимиту трафика или блокировке карты, если её несанкционированно извлекли из устройства. Пользователям также предоставляется возможность подключать к услуге клиентские приложения.

IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработана в Германии и успешно используется в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребованной услуга является среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также у разработчиков IoT-устройств, агрокомпаний и компаний, работающих в сфере Smart City.

Детальные условия и тарифы услуги IoT Monitor доступны по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина