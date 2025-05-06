OPPO Reno13 F и FS уже в Украине — защита IP69, большой аккумулятор и цена от 15 тыс. грн

После недавнего запуска в Украине бюджетного смартфона OPPO A5 Pro китайская компания предложила своим украинским поклонникам несколько моделей среднего уровня. Речь идет об OPPO Reno13 FS 5G, Reno13 F 5G и Reno13 F 4G. Новинки получили защиту по стандарту IP69 и возможности подводной съемки. Смартфоны выдерживают погружение на глубину до 2 метров до 30 минут.

Линейка Reno13 F получила поддержку функций искусственного интеллекта. ИИ Живые фотографии обеспечивают четкость и плавность кадра благодаря алгоритмам стабилизации, которые компенсируют дрожание рук. Еще есть ИИ Редактор, который предлагает ИИ Удаление бликов, ИИ Улучшение четкости, ИИ Повышение детализации и стирание лишнего на фото — ИИ Вырезание изображений 2.0. Также есть новая ИИ Студия, которая позволяет превратить статическое фото в динамическое 3-секундное видео или создать групповой портрет до 20 человек в формате искусства или живописи.

OPPO Reno13 FS 5G

Лучший и самый дорогой среди новых смартфонов OPPO Reno13 FS 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Устройство содержит процессор

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710 (676 МГц), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1.

На задней панели расположилась тройная камера. Она содержит главный 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор. Смартфон имеет батарею емкостью 5800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Reno13 FS 12/512 5G в цветах Лавандовый Пурпурный (Plume Purple), Графитовый Серый (Graphite Grey) и Мерцающий Синий (Luminous Blue) можно приобрести по цене 19999 грн.

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OPPO Reno13 F 5G

Эта модель также имеет 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710 (676 МГц). В этом случае доступно 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Характеристики камер, батареи и зарядки такие же, как у старшей модели.

Цена Reno13 F 8/256 5G составляет 14999 грн. Смартфон доступен в цветах Лавандовый Пурпурный (Plume Purple), Графитовый Серый (Graphite Grey) и Мерцающий Синий (Luminous Blue).

OPPO Reno13 F 4G

Версия OPPO Reno13 F 4G также оснащена 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Однако в этой модели используется процессор MediaTek Helio G100 с GPU ARM G57 MC2. Оперативная память LPDDR4X доступна объемом 8 ГБ, а вот встроенное хранилище на базе UFS 2.2 предлагается емкостью 512 ГБ.

Количество сенсоров камеры и разрешение отдельных модулей такие же, как у двух представленных выше моделей. Однако в данном случае в характеристиках отсутствует упоминание об оптической стабилизации изображения. Батарея и скорость зарядки — как у двух других моделей.

Смартфон Reno13 F 8/512 4G в цветах Лавандовый Пурпурный (Plume Purple), Графитовый Серый (Graphite Grey) можно приобрести за 14999 грн.

К старту продаж производитель подготовил акцию — при покупке смартфонов Reno13 FS 12/512 или Reno13 F 8/512 4G каждый покупатель получает беспроводные наушники ОРРО Enco Buds3 Pro в подарок.

Недавно Oppo выпустила самый тонкий в мире складной смартфон ценой €1799 — Find N5.