Смартфон OPPO A5 Pro уже в Украине — защита военного класса, батарея 5 800 мАч и цена от ₴8 500

На украинский рынок вышел новый бюджетный смартфон OPPO A5 Pro. Это устройство получило защиту от пыли и воды по стандартам IP69/68/66, а также имеет сертификат ударопрочности военного класса. Устройство выдерживает не только погружение в воду, но и воздействие высокотемпературных и высоконапорных струй. Также поддерживается подводная съемка.

Смартфон OPPO A5 Pro оснащен 6,67-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ 1604х720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость на солнце достигает 1000 нит. Смартфон поддерживает управление в перчатках с помощью технологии Glove Touch.

Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2. Также поддерживается возможность установки карты памяти.

На задней панели OPPO A5 Pro расположилась двойная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль с автофокусом и объективом f/1.8. Дополнительно доступен 2-мегапиксельный портретный модуль. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея получила 8-мегапиксельный сенсор.

Новинка имеет аккумулятор емкостью 5800 мА-ч и поддерживает технологию быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 45 Вт и протоколы быстрой зарядки PD. Быстрая зарядка позволяет зарядить устройство на 30% всего за 19 минут. Дополнительно сообщается о наличии стерео динамиков.

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Смартфон OPPO A5 Pro работает под управлением ColorOS 15 и содержит несколько функций искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта. Например, технология ИИ GameBoost динамически настраивает частоту кадров, обеспечивая до 5 часов стабильного гейминга. ИИ Усиление сигнала и BeaconLink предназначены для стабильной связи. Функция ИИ Живые фотографии (LivePhoto) впервые доступна в смартфонах этой ценовой категории, позволяя снимать видео за 1,5 секунды до и после нажатия кнопки. Дополнительные ИИ-функции, такие как ИИ Удаление бликов, ИИ Улучшение четкости, ИИ Устранение размытия и ИИ Вырезание изображений 2.0, расширяют возможности редактирования фото.

OPPO A5 Pro доступен в двух цветах: Шоколадный Мокко (Mocha Brown) и Оливково Зеленый (Olive Green). Толщина корпуса составляет 7,76 мм, а вес — 194 г для Mocha Brown, в то время, как вариант Olive Green — 7,86 мм и весит 195 г.

Цена OPPO A5 Pro в конфигурации 8/128 ГБ памяти составляет 8499 грн, а версия с 8/256 ГБ памяти стоит 9299 грн.

Недавно Oppo выпустила самый тонкий в мире складной смартфон ценой €1799 — Find N5.