Опубликован релизный трейлер игры Just Cause 4. Официальный выход – уже завтра

На 4 декабря запланирован релиз игры Just Cause 4. А сегодня разработчики из Avalanche Studios опубликовали в YouTube релизный трейлер игры, призванный заинтересовать потребителей и побудить расстаться со своими деньгами.

Just Cause 4 – это приключенческий боевик с открытым миром. События игры разворачиваются в вымышленной южноамериканской стране под названием Солис. Рико Родригесу предстоит сражаться с организацией «Чёрная рука», которая состоит из сильных и хорошо вооруженных солдат. Организацией руководит волевая и хладнокровная женщина по имени Габриэлла Моралес. По сюжету, Рико Родригес узнаёт о том, что его отец работал на «Чёрную руку», и теперь он отправляется на поиски правды: действительного его отец работал на организацию, а если да — то зачем.

Игра Just Cause 4 получила новый игровой движок Apex Engine. Он привнёс в игру интерактивные и экстремальные погодные эффекты, включая метели, пыльные бури, торнадо, молнии. Также были улучшены анимация и физика, система разрушений, искусственный интеллект. Судя по трейлеру, игра насыщена взрывами и разрушениями.

Игра Just Cause 4выходит 4 декабря для платформ ПК, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One. Ещё до официального выхода игры уже можно ознакомиться с первыми оценками на Metacritic.