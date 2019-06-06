Опубликован рендер смартфона Nokia 2.2: дисплей с каплеобразным вырезом и отдельная кнопка вызова Google Assistant





Уже совсем скоро компания HMD Global проведёт мероприятие в Италии, на котором покажет парочку своих новых мобильных устройств. Одним из них, как ожидается, станет смартфон Nokia 2.2. Но ещё до его официальной презентации известный инсайдер Эван Блесс поделился рендерным изображением устройства.

Модель Nokia 2.2 претерпела значительные изменения по сравнению со своим предшественником. В новинке применяется почти полноэкранный дисплей с небольшим каплеобразным вырезом в верхней части. Нижняя рамка всё же имеется, но она стала тоньше, если сравнивать с Nokia 2.1.

В модели предыдущего поколения были доступны стерео динамики, даже несмотря на бюджетное позиционирование устройства. Вероятно, в модели 2019 года от стерео динамиков пришлось отказаться в угоду дизайну, так как отверстие для разговорного динамика стало заметно меньше.

Как и у предшественника, в смартфоне Nokia 2.2 доступна одиночная камера на задней панели. Под камерой расположена LED вспышка. Но сканера отпечатков пальцев на задней панели нет. На правой боковой грани имеются кнопка включения и качелька регулирования громкости. На левой боковой грани расположилась ещё одна кнопка. Скорее всего, это специальная функциональная кнопка для активации виртуального помощника Google Assistant, как у Nokia 4.2 и Nokia 3.2. В нижней части задней панели красуется надпись Android One, что говорит о наличии чистой версии ОС возможности получения обновлений безопасности на протяжении как минимум 2 лет.

Технические характеристики смартфона Nokia 2.2 пока не сообщаются.

Источник: gizmochina