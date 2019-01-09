Опубликован сюжетный трейлер игры Metro Exodus, посвящённый жене главного героя и поездке на поезде

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Накануне грядущего выхода игры Metro Exodus компании Deep Silver и 4A Games опубликовали новый сюжетный трейлер, посвящённый Анне – жене главного героя, Артёма.

Трейлер демонстрирует различные локации постапокалиптического мира, которые предстоит посетить во время путешествия, и врагов, с которыми предстоит сражаться в пути. Традиционно, другие люди могут стать более опасными врагами для выживших, чем мутанты.

Игра Metro Exodus была анонсирована на выставке E3 в 2017 году. Как и предыдущие части серии – Metro 2033 и Metro: Last Light – она основана на серии романов Дмитрия Глуховского. Однако на этот раз игроку предстоит исследовать не подземелья метро, а, большей частью, открытый мир, переживший ядерную войну.

Игра Metro Exodus выйдет 15 февраля для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК. Цена в Steam, в зависимости от издания, оценивается в 845 или 1195 грн.