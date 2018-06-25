Опубликовано новое изображение смартфона Meizu 16. Производитель признал провал модели Meizu Pro 7 с двумя экранами

В начале этого месяца гендиректор Meizu Джек Вонг подтвердил, что в августе будет представлена новая линейка смартфонов Meizu 16, которая будет сильно отличаться от выпущенной в апреле серии Meizu 15. Теперь же в социальной сети Weibo появилось новое изображение грядущей новинки.

Изображение в очередной раз подтверждает то, что мы уже видели: огромный дисплей со скругленными углами (никаких вырезов в верхней части) и отсутствие каких-либо кнопок на лицевой панели.

Кроме того, новое изображение указывает на то, что сдвоенная основная камера, которая будет ориентирована вертикально, расположится по центру в верхней части задней панели, а не в углу, как сообщалось ранее. Также видно кольцо светодиодной вспышки, опоясывающее глазок системы лазерной фокусировки.

Сканер отпечатков пальцев, которого на этом изображении не видно, может либо разместится на боковой грани, как у Meizu M6s, либо под поверхностью дисплея. Тем более, что Meizu запатентовала подэкранный дактилоскопический датчик еще в прошлом году.

По предварительным данным, флагманскую SoC Snapdragon 845 получит только старшая модель линейки, а младшая Meizu 16 будет основана на SoC Snapdragon 710. Смартфон Meizu 16 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памятью будет стоить $527, а вариант с 8 ГБ ОЗУ — $559. Старшая модель Meizu 16 Plus в зависимости от объема оперативной (6/8 ГБ) и флэш-памяти (128/256 ГБ) будет стоить от $559 до $666.

Одновременно основатель и глава компании Meizu Хуан Чжан признал, что смартфон Meizu Pro 7 с двумя экранами, на который производитель возлагал большие надежды, провалился в продажах. Изначально Meizu рассчитывала продать 3 млн смартфонов Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus в трех партиях, но впоследствии отметила заказы на 2 млн устройств. При этом сейчас на складах компании все еще пылятся около полумиллиона смартфонов этой серии.

Источник: hub.91mobiles и gizmochina