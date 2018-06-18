Смартфоны серии Meizu 16 представят уже в августе, они получат сканер отпечатков под экраном, а старший Meizu 16 Plus — тройную основную камеру

Китайская компания Meizu представила сразу три «юбилейных» смартфона в рамках празднования 15-летия бренда в апреле текущего года. По логике, следующее поколение этих моделей мы должны были увидеть не ранее весны следующего года, однако основатель компании Джек Вонг неожиданно сообщил, что серия Meizu 15 была «просто тестовым продуктом», тогда как линейка Meizu 16 станет «действительно мощным и футуристичным предложением», которое выпустят уже в августе текущего года.

Уточним, что это информация от руководителя компании, а не очередные слухи инсайдеров, так что ей можно доверять практически на 100%. По словам Джека Вонга, точная дата презентации смартфонов Meizu 16 еще не определена, но это произойдет абсолютно точно до конца лета и до анонса новых iPhone.

А вот о технических параметрах новинок точных данных пока нет, ожидается, что смартфон Meizu 16 будет выпущен в двух вариантах — топовом на основе Qualcomm Snapdragon 845 и базовом на Snapdragon 710. Топовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и сканер отпечатков под матрицей, аналогично тому, как это произошло с Vivo NEX и Xiaomi Mi 8. Оба смартфона смогут похвастать безрамочными OLED-экранами без «чёлок» с Full HD разрешением и поддержкой технологий 3D Press и mEngine.

В свою очередь более крупный Meizu 16 Plus по слухам получит тройную основную камеру в составе 12 Мп + 12 Мп + 20 Мп, тогда как смартфон Meizu 16 удовольствуется «всего-лишь» двойной основной камерой. На фронтальной панели установят такие же 20 Мп модули, как в моделях серии Meizu 15, работать новые аппараты будут под управлением новой Flyme OS 7.5 с OneMind 2.5.

Объемы аккумуляторов увеличат с 3000 мАч до 3080 мАч для Meizu 16 и с 3500 мАч до 3600 мАч для Meizu 16 Plus, при этом первый смартфон будет поддерживать скоростную зарядку mCharge с параметрами 24 Вт (8В/3А), а второй — 32 Вт (8В/4А). В отличие от 15-ой серии, смартфоны следующего поколения должны получить беспроводную зарядку с мощностью до 10 Вт.

Согласно последним данным, Meizu 16 поступит в продажу в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене $529 и $559 соответственно. Более крупной модели подготовили три варианта: 6/128 ГБ за $559, 8/128 ГБ за $589 и 8/256 ГБ за $669.

Источник: Gizmochina