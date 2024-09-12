Oracle построит ядерные реакторы SMR для ЦОД мощностью более 1 ГВт

Oracle получила разрешения на строительство трех небольших модульных реакторов (SMR) для питания ЦОД искусственного интеллекта. Компания хочет питать объекты мощностью более 1 ГВт.

Во время ежеквартального финансового отчета председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон сообщил, что гигант баз данных и облачных услуг планирует строительство трех SMR. Это миниатюрные ядерные реакторы, предназначенные для массового производства. В отличие от обычных реакторов на АЭС, они не потребуют большой сопутствующей инфраструктуры. Ожидается, что они будут менее дорогими в эксплуатации и способны производить десятки или сотни мегаватт энергии.

Впрочем, ни один SMR пока не работает, а пилотные проекты пока не имели успеха. Интерес Oracle к SMR как источнику питания возникает на фоне планов по расширению количества и мощности центров обработки данных.

«Oracle имеет 162 облачных центра обработки данных, которые действуют и строятся по всему миру. Самый большой из этих центров обработки данных имеет мощность 800 МВт и будет содержать акри кластеров GPU NVIDIA, способных обучать крупнейшие в мире модели искусственного интеллекта. Вскоре Oracle начнет строительство центров обработки данных мощностью более гигаватт», — говорит Эллисон.

Руководство компании не сообщило, когда гигаваттные ЦОД и SMR заработают. По самым оптимистичным сторонним предварительным оценкам технологии SMR как источника питания центров обработки данных заработает не раньше начала 2030-х годов.

Несмотря на потенциальные преимущества, SMR сталкиваются со значительными препятствиями для широкого развертывания. Еще в мае американский Институт экономики энергетики и финансового анализа пришел к выводу, что SMR «слишком дорогие, слишком медленные для создания и слишком рискованные, чтобы играть значительную роль в переходе от ископаемого топлива».

Однако это не помешало крупным компаниям планировать использование ядерных реакторов — SMR или обычных. Ранее в этом году Amazon приобрела центр обработки данных Cumulus компании Talen Energy за $650 млн. Объект расположен рядом с атомной электростанцией Susquehanna мощностью 2,5 ГВт, гарантирует облачному гиганту доступ к 960 МВт мощности. Тем временем Microsoft тоже заинтересовалась SMR и наняла специалистов, чтобы следить за прогрессом их развертывания.

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Источник: The Register

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