Расписание премьер Netflix на осень — новые фильмы Финчера, Снайдера, Андерсона и комедия об обмене телами со звездой «Венздей»

Осенью Netflix предлагает посмотреть новые фильмы Зака Снайдера, Веса Андерсона, Дэвида Финчера и других.

El Conde

El Conde – это изобретательная черно-белая сатира Пабло Ларраина, изображающая чилийского диктатора Августо Пиночета 250-летним вампиром.

Премьера: 15 сентября

Дети шпионов: Армагеддон

Когда маниакальный разработчик видеоигр выпускает вредоносное ПО, которое дает ему контроль над всеми технологиями на Земле, единственными людьми, способными наладить все, оказываются дети самых талантливых шпионов в мире.

Премьера: 22 сентября

Чудесная история Генри Шугара

Новая работа Веса Андерсона основана на классической истории Роальда Даля и рассказывает о путешествии Генри Шугара (Бенедикт Камбербетч) — азартного игрока, который получает способность видеть будущее, но в конце концов решает использовать свои силы во благо.

Премьера: 27 сентября

The Devil on Trial

Документальный фильм Кристофера Холта в подробностях расскажет о судебном процессе над Арне Шайенном Джонсоном — первый и единственный случай, когда одержимость демонами использовалась как защита по делу об убийстве.

Премьера: 17 октября

Sister Death

В послевоенной Испании молодая женщина Нарсиса, наделенная сверхъестественными способностями, прибывает в бывший монастырь, а ныне школу для девочек, чтобы стать учительницей. Странные события и тревожные ситуации, сопровождающие ее пребывание в учреждении, заставят женщину распутать ужасный клубок тайн, окружающих монастырь и преследующих его жителей.

У хоррора, который срежиссировал Пако Плаза, еще нет четкой даты выхода.

Убийца

В главной роли в фильме «Убийца», основанном на одноименном французском комиксе Алексиса Ноулента, предстает Майкл Фассбендер – это киллер, переживающий психологический кризис и начинающий испытывать раскаяние за свои преступления. Пока персонаж путешествует по всему миру с миссией уничтожить свою последнюю цель – его преследуют не только враги, но он сам. В типичной манере режиссера Дэвида Финчера фильм обещает соединить остросюжетный экшен с глубоким погружением в человеческую психику.

«Убийца» выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах 27 октября 2023 года и с 10 ноября будет доступным на Netflix.

Лео

Анимационная комедия Роберта Марианетти, Роберта Шмигеля и Дэвида Вахтенхайма расскажет историю Лео – 74-летнего ящера, решающего вырваться на свободу из своего террариума. Озвучил главного героя Адам Сэндлер.

Премьера: 21 ноября

Family Switch

Традиционная комедия об обмене телами – на этот раз для всей семьи (Дженнифер Гарнер, Эд Хелмс, Эмма Майерс и Брейди Нун) после случайной встречи с гадалкой. Интересный элемент, который может сделать Family Switch еще более комедийным — то, что обмен происходит в очень важный день, где членов семьи ждут футбольный матч, собеседование в колледж, важная рабочая сделка и шанс получить повышение.

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Премьера: 30 ноября

The Archies

Зрители смогут вернуться в Ривердейл в болливудской адаптации комиксов Archie Comics от режиссера Зои Ахтар. Действие мюзикла проходит в 1964 году и рассказывает о приключениях группы подростков.

У фильма еще нет даты премьеры.

Оставь мир позади

Художественный фильм режиссера Сэма Эсмейла экранизирует роман Румаана Алама, где главные герои — супруги, решающие провести отпуск в арендованном доме в отдаленной части Лонг-Айленда, однако внезапно возвращаются хозяева и сообщают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа.

Премьера: 8 декабря

Побег из курятника 2

Комедийный фильм в жанре пластилиновой анимации продолжает «Побег из курятника» 2000 года, снятый режиссером Сэмом Феллом по сценарию Кэри Киркпатрик и Джона О’Фаррелла.

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Сбежавшие с фермы миссис Твиди Джинджер и Рокки столкнулись с дилеммой: спасти кур или остаться в комфортной семейной жизни на свободе.

Премьера: 15 декабря

Мятежная луна

Последняя фантастическая эпопея режиссера Зака Снайдера перенесет зрителя в далекие уголки дивной галактики, где мирные колонии пытаются освободиться от тиранической монархии.

Премьера: 22 декабря