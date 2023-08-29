Первый трейлер «Убийцы‎» Дэвида Финчера – с Майклом Фассбендером в роли киллера, переживающего «психологический кризис»

После 16 лет разработки новый триллер режиссера Дэвида Финчера, создателя культового «Бойцовского клуба», наконец-то появится на Netflix.

В главной роли в фильме «Убийца», основанном на одноименном французском комиксе Алексиса Ноулента, предстает Майкл Фассбендер – это киллер, переживающий психологический кризис и начинающий испытывать раскаяние за свои преступления. Пока персонаж путешествует по всему миру с миссией уничтожить свою последнюю цель – его преследуют не только враги, но и он сам. В типичной манере Финчера фильм обещает соединить остросюжетный экшен с глубоким погружением в человеческую психику.

«Убийца» может похвастаться впечатляющим актерским составом – кроме Фассбендера к проекту присоединились Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний»), Арлисс Ховард («Жена путешественника во времени»), Софи Шарлотт («Такое было время») и Чарльз Парнелл («Топ Ган: Мэверик‎»).

Дэвид Финчер заручился помощью Эндрю Кевина Уокера для написания сценария – раньше они совместно работали над фильмами «Семь» и «Бойцовский клуб», а также оператора Эрика Мессершмидта – «Охотник за разумом» и «Манк‎».

«Убийца» выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах 27 октября 2023 года, и с 10 ноября будет доступным на Netflix.

Трейлер (оригинал)