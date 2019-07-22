Осенью киевские школьники получат электронные ученические билеты с правом льготного проезда в общественном транспорте столицы

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Все ученики заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Для получения электронной услуги «Заказ ученического билета» родителям (или лицам, их заменяющим) нужно зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг, используя электронную подпись (ЭЦП) или BankID для подтверждения своих данных.

Для того, чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в Личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета.

Услуга предоставляется в несколько этапов: сначала отправленная ​​заявка попадает в заведения образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов. Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.

Отметим, что благодаря транспортному приложению Kyiv Smart City, в Личном кабинете киевлянина можно будет отслеживать перемещения ребенка (время валидации билета, номер маршрута транспорта, платформа метро).

В данный момент услуга предоставляется в тестовом режиме, все желающие смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.

Напомним, что о возможности использовать «Карточку ученика» для льготного проезда в общественном транспорте столицы стало известно еще в 2018 году. А в 2017 году Mastercard и Ощадбанк выпустили электронный ученический билет для 300 учеников киевской гимназии №107, который выполняет функции удостоверения, пропуска и платежной карты.

Источник: КГГА