«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора

Автор «Основного инстинкта» Джо Эстерхаз пишет сценарий к перезапуску эротического триллера 1992 года, который описывают как «анти-воук» фильм.

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Согласно Wrap, 80-летний Эстерхаз заключил контракт на написание сценария с Amazon MGM, который предусматривает гонорар в $2 млн (его увеличат вдвое, если фильм таки выйдет).

«Тем, кто сомневается, что 80-летний мужчина напишет сексуальный эротический триллер: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены и эйджистские», — сказал Эстерхаз в заявлении.

Оригинальный фильм в жанре детективного триллера с элементами эротики вышел в 1992 году с основным сюжетом, который вращался вокруг любовного треугольника, созданного писательницей Кэтрин Трамелл, доктором психиатрии Бет Гарнер и детективом Ником Карреном. Фильм стал самым известным в карьере Шэрон Стоун, благодаря сцене допроса, где ее персонаж перекидывает ногу на ногу, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Позже актриса заявляла, что откровенные кадры были сняты без ее согласия.

Неясно, вернется ли в перезапуске персонаж Стоун, Кэтрин Трамелл, как было в случае с запоздалым сиквелом 2006 года, который снял Майк Кейтон-Джонс без участия Эстерхаза. «Основной инстинкт 2» получил как критический, так и кассовый провал, вернув лишь половину бюджета. Оригинал заработал $352 млн (более $800 млн с учетом инфляции).

По словам источника, знакомого со сделкой, ожидается, что перезапуск будет снят в стиле «анти-воук» — противопоставление ныне популярной линии, которую используют для обозначения прогрессивных идей (инклюзивности, политкорректности и т.д.), то есть с возвращением к «традиционным» гендерным ролям и отсутствием намеренного разнообразия в касте.

Первый фильм подвергся критике со стороны активистов из-за персонажа-бисексуала, которого показали психопатом-убийцей, в то время как национальная организация женщин назвала фильм «наиболее откровенно мизогинистическим за последнее время». Сам Эстерхаз, когда ему диагностировали рак горла, впоследствии извинялся за «гламурное» изображение курения в ленте.

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Источник: The Wrap, The Guardian