Новости Кино 18.07.2025 comment views icon

«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора

Автор «Основного инстинкта» Джо Эстерхаз пишет сценарий к перезапуску эротического триллера 1992 года, который описывают как «анти-воук» фильм.

Согласно Wrap, 80-летний Эстерхаз заключил контракт на написание сценария с Amazon MGM, который предусматривает гонорар в $2 млн (его увеличат вдвое, если фильм таки выйдет).

«Тем, кто сомневается, что 80-летний мужчина напишет сексуальный эротический триллер: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены и эйджистские», — сказал Эстерхаз в заявлении.

Оригинальный фильм в жанре детективного триллера с элементами эротики вышел в 1992 году с основным сюжетом, который вращался вокруг любовного треугольника, созданного писательницей Кэтрин Трамелл, доктором психиатрии Бет Гарнер и детективом Ником Карреном. Фильм стал самым известным в карьере Шэрон Стоун, благодаря сцене допроса, где ее персонаж перекидывает ногу на ногу, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Позже актриса заявляла, что откровенные кадры были сняты без ее согласия.

Кадри з фільму «Основний інстинкт»
Кадры из фильма «Основной инстинкт»

Неясно, вернется ли в перезапуске персонаж Стоун, Кэтрин Трамелл, как было в случае с запоздалым сиквелом 2006 года, который снял Майк Кейтон-Джонс без участия Эстерхаза. «Основной инстинкт 2» получил как критический, так и кассовый провал, вернув лишь половину бюджета. Оригинал заработал $352 млн (более $800 млн с учетом инфляции).

Кадри з фільму «Основний інстинкт»
Кадры из фильма «Основной инстинкт»

По словам источника, знакомого со сделкой, ожидается, что перезапуск будет снят в стиле «анти-воук» — противопоставление ныне популярной линии, которую используют для обозначения прогрессивных идей (инклюзивности, политкорректности и т.д.), то есть с возвращением к «традиционным» гендерным ролям и отсутствием намеренного разнообразия в касте.

Первый фильм подвергся критике со стороны активистов из-за персонажа-бисексуала, которого показали психопатом-убийцей, в то время как национальная организация женщин назвала фильм «наиболее откровенно мизогинистическим за последнее время». Сам Эстерхаз, когда ему диагностировали рак горла, впоследствии извинялся за «гламурное» изображение курения в ленте.

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Источник: The Wrap, The Guardian

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