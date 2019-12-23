Киберполиция Украины разоблачила мошенников, которые похитили 2 млн грн, используя уязвимость программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов

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Целью мошенников могут стать не только банковские карты и финансовые приложения украинцев, но и такие на первый взгляд безобидные сервисы, как программы лояльности супермаркетов. Так, Киберполиция Украины разоблачила преступную группу, которая таким образом смогла вывести со счетов украинцев более 2 млн грн

В состав преступной группы входили пять жителей Днепропетровщины в возрасте от 30 до 45 лет. Получив информацию о уязвимости программного обеспечения (в данный момент уже устранена), предназначенного для работы программы лояльности для клиентов сети супермаркетов, злоумышленники использовали ее для личного обогащения.

Используя полученные данные они имели возможность обналичивать зачисленные бонусные средства через кассы магазинов. Все мошеннические действия проводились во время работы в личном кабинете пользователя для управления бонусной карточкой. При этом первичный балансовый счет на карточках мошенники восстанавливали через определенные программные манипуляции в приложениях, не пополняя счета фактически. Это давало им возможность проводить снятие средств повторно неограниченное количество раз.

Бонусные карты злоумышленники оформляли с помощью поддельных, утерянных и похищенных паспортов и документов. За полгода фигуранты провели более 2 тысяч операций по снятию наличных с вышеуказанных карт. По предварительным данным, торговой сети нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели несколько обысков по месту жительства участников преступной группы, где изъяли дополнительные носители информации, банковские карты и карточки участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов. Трем участникам группы уже объявлено о подозрении, решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.

Источник: Киберполиция Украины