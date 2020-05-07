От $150 до $1300. Материнские платы на чипсете Intel Z490 уже доступны для предварительного заказа

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В рамках подготовки к выпуску чипсета Intel Z490 и процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake для настольных ПК, уже появилась возможность оформлять предварительные заказы на материнские платы с данным набором системной логики. Они уже доступны для предзаказа у различных продавцов, что позволяет предварительно оценить такие устройства.

Для моделей начального уровня цена начинается с уровня $150, а более дорогие и флагманские модели, в частности, GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme WaterForce, могут стоить и вовсе запредельные $1299,99. Также в продаже имеется и более «доступная» модель GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme по цене «всего» $799. Эти устройства запечатлены на заглавном изображении.

Ещё одним примером материнской платы по цене полноценного игрового компьютера можно назвать модель ASRock Z490 Aqua ($1100). В данном случае в комплект поставки включаются OLED дисплей и набор фитингов.

Флагманская материнская плата MSI MEG Z490 Godlike оценивается $750. Она предлагает потребителям высокоскоростные сетевые интерфейсы 10 G + 2,5 G Ethernet. Ориентированная на оверклокеров и энтузиастов модель EVGA Z490 Dark имеет ценник в $926. Она выполнена в форм-факторе E-ATX, содержит порт U.2 и только два слота для установки модулей памяти, что призвано облегчить разгон системы.

Официальный анонс новых процессоров Intel 10-го поколения семейства Comet Lake и сопутствующего чипсета Intel Z490 ожидается на протяжении этого месяца. Старт их продаж запланирован на 20 мая.

Источник: anandtech