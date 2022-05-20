Отчет Tether показывает сокращение запасов коммерческих бумаг на 16,8% в резерве стейблкоина

Через неделю после того, как стейблкоин Tether ненадолго потерял привязку 1:1 к доллару, отчет за первый квартал 2022 года показывает, что компания сократила коммерческие бумаги в своих резервах USDT на 16,8%.

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Согласно отчету, по состоянию на 31 марта резервы Tether в размере $82 млрд на 86% состояли из денежных средств и их эквивалентов, корпоративных облигаций на $4 млрд, обеспеченных кредитов на $3 млрд и других инвестиций, таких как криптовалюты, на $5 млрд.

Денежные средства и их эквиваленты на 52% состояли из казначейских облигаций США, которые считаются безопасными и высоколиквидными. 37% средств – из коммерческих ценных бумаг, а остальная часть – из фондов денежного рынка и фактических денежных депозитов. Незначительная часть – около $286 млн – в неамериканских государственных облигациях.

Сам отчет, который предлагает подробную информацию о резервах до 31 марта, показывает сокращение запасов коммерческих бумаг компании на 17% с конца 2021 года.

Это означает, что сейчас USDT поддерживает резервы в размере $20 млрд.

Коммерческая бумага представляет собой краткосрочный необеспеченный долг, выпущенный корпорацией. В сопроводительном пресс-релизе сказано, что с тех пор компания добилась еще большего прогресса.

«Фактически, с 1 апреля 2022 года в Tether произошло дополнительное сокращение коммерческих бумаг на 20%, что мы отразим в отчете за второй квартал 2022 года». Пауло Ардоино, главный технический директор Tether

В это же время в прошлом году только около 3% предложения Tether было обеспечено наличными, несмотря на более ранние заявления компании, что оно на 100% обеспечено наличными.

С тех пор Tether находится под значительным давлением, увеличивая денежные средства и сокращая долю коммерческих бумаг в своих резервах.

В сентябре 2021 года, когда китайские застройщики Evergrande и Kaisa находились под угрозой дефолта по облигациям в долларах США, коммерческие бумаги составляли $31 млрд из резервов компании в $69 млрд.

По словам председателя Комиссии по торговле фьючерсами, растущее число случаев мошенничества и манипуляций, связанных с криптовалютой, требует от регулирующих органов больше ресурсов.

Хотя Tether не раскрывает, какие компании выпустили эти коммерческие бумаги, он неоднократно обращал внимание на тот факт, что он представляет собой сокращающуюся долю его резервов.

Последний отчет включает усиленные формулировки и предупреждения от MHA Cayman, бухгалтерской и аудиторской фирмы, расположенной на Каймановых островах, о том, что ее оценка учитывает нестабильные рыночные условия.