Отчёт Activision Blizzard: 75 млн игроков Warzone и $1,37 млрд от микротранзакций

Компания Activision Blizzard опубликовала отчёт о финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы во втором квартале 2020 года.

В отчётном периоде компания получила чистый доход в сумме $1,93 млрд, что существенно превышает показатель аналогичного периода предыдущего года ($1,40 млрд). При этом чистый доход от цифровых каналов дистрибуции составил $1,59 млрд против $1,09 млрд во втором квартале 2019 года. Внутриигровые заказы составили $1,37 млрд по сравнению с $778 млн в аналогичном периоде прошлого года. Операционная маржа зафиксирована на уровне 39%. Показатель прибыли в пересчёте на каждую акцию в отчётном периоде составил $0,75 ($0,43 годом ранее). 6 мая 2020 года компания выплатила дивиденды акционерам в размере $0,41 на каждую акцию. Это на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Общая сумма выплат составила $316 млн.

В Activision Blizzard отмечают, что фактические финансовые результаты оказались лучше первоначальных прогнозов. Это далеко не первая компания, работающая в сфере развлечений, которая наблюдает позитивную динамику при работе в условиях пандемии COVID-19. Каждая из ключевых франшиз компании показала результаты лучше, чем ожидалось, при этом существенный рост был обусловлен франшизой Call of Duty после запуска Warzone.

На протяжении второго квартала 2020 года Activision зафиксировала 125 млн ежемесячно активных пользователей. Игра Call of Duty: Warzone собрала более 75 млн игроков. В первом полном квартале после запуска Warzone количество часов, проведенных во вселенной Modern Warfare, увеличилось в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Modern Warfare добавила во вселенную Call of Duty больше игроков, чем за любой другой предыдущий квартал (за исключением квартала запуска игры). Внутриигровые заказы в Call of Duty выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом и были примерно в 5 раз выше, чем в предыдущем квартале, достигнув нового квартального рекорда.

У Blizzard во втором квартале 2020 года насчитывалось 32 млн ежемесячно активных пользователей. В условиях постоянного пребывания дома увеличились охват и вовлечённость аудитории игры World of Warcraft. Вовлечённость игры Overwatch выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счёт вернувшихся игроков. Ежемесячно активная аудитория King достигла 271 млн пользователей. В основном, успех обусловлен франшизой Candy Crush.

Источник: techpowerup