Отображение текстов песен в YouTube Music теперь доступно на Android и iOS

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Google начала распространять новую функцию показа текстов песен для приложения YouTube Music на Android и iOS.

Напомним, функция дебютировала в начале месяца, став частью обновленного экрана воспроизведения приложения YouTube Music на Android. До этого момента имела статус экспериментальной, а сейчас состоялся ее официальный релиз. Как обычно, обновление распространяется поэтапно, в ближайшие дни оно должно стать доступно по всему миру.

Чтобы увидеть текст композиции, нужно нажать кнопку «i» в левой части экрана. После этого текст появится внизу под строкой состояния (пример ниже).

Apple Music и Spotify также поддерживают функцию отображения текста во время воспроизведения песни. Более того, для некоторых песен эти сервисы синхронизируют текст с воспроизведением (слова подсвечиваются по мере воспроизведения, а текст — автоматически прокручиваются). В YouTube Music тексты песен пока не синхронизируются с воспроизведением, они статические, так что нужно их прокручивать вручную. Кроме того, похоже, тексты доступны далеко не для всех песен.

В комментарии The Verge представитель YouTube сообщил, что сервис ежедневно получает обновленные тексты песен от LyricFind, но какого-то графика с точными сроками обновления библиотеки пока нет.

Остается добавить, что в веб-плеере YouTube Music функция показа текстов песен пока недоступна, но YouTube заверяет, что активно работает над ее добавлением.

По состоянию на 31 декабря 2019 года премиальная пользовательская база YouTube Music и Premium превышала 20 млн человек.

Источник: The Verge