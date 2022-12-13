Оценка SpaceX достигла $140 млрд, что делает ее самой дорогой частной компанией в США

В июле SpaceX оценивалась в $127 млрд, а ныне в $140 млрд — из-за предложения компании продать акции инсайдеров по $77 за единицу, сообщают источники Bloomberg.

В последние недели компания обсуждала разные цены, но в конце концов остановилась на 140 миллиардах долларов для оценки в тендерном предложении. Неизвестно, будет ли компания привлекать капитал в первичном раунде финансирования по такой оценке.

Представитель SpaceX, самой дорогой частной компании в США, не сразу ответил на запрос о комментарии.

SpaceX, базирующаяся в Хоторне, Калифорния, доминирует на рынке коммерческих космических запусков. Компания отправляет полезный груз на орбиту для частных клиентов, NASA и других государственных учреждений; переправляет астронавтов на Международную космическую станцию; запустила первую частную миссию для космических туристов.

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SpaceX также создает группу из тысяч спутников Starlink для передачи широкополосного интернет-покрытия на Землю. Ранее Маск заявлял, что Starlink могут выделить в публичный листинг, когда денежные поступления станут «более предсказуемыми». В июне 2021 года Маск заявил, что компании потребуется инвестировать от 20 до 30 миллиардов долларов, чтобы сохранить конкурентные позиции Starlink.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, глава SpaceX Илон Маск является самым богатым человеком в мире и ныне владеет 168 миллиардами долларов. Его доля в SpaceX оценивается примерно в 47 миллиардов долларов.

Однако не все так хорошо в бизнес-империи предпринимателя. В октябре 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, что стало крупнейшим в истории выкупом технологической компании с использованием заемных средств. Чтобы заключить сделку Илон свалил на компанию (не приносившую прибыли в течение восьми лет) около 13 миллиардов долларов долга. Это означает, что компания зарабатывает меньше денег в год, чем должна своим кредиторам.

Обновления, инициированные Маском в соцсети, пока также не вызывают слишком много положительных эмоций — ни у пользователей, ни у рекламодателей. Хаос, вызванный запуском подписки Twitter Blue, отвадил некоторых партнеров. Реклама является основным источником дохода компании, но ряд компаний, включая страховую организацию Allianz и автопроизводителя Audi, пока приостановили продвижение в соцсети.