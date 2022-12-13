Оценка SpaceX достигла $140 млрд, что делает ее самой дорогой частной компанией в США

В июле SpaceX оценивалась в $127 млрд, а ныне в $140 млрд — из-за предложения компании продать акции инсайдеров по $77 за единицу, сообщают источники Bloomberg.
В последние недели компания обсуждала разные цены, но в конце концов остановилась на 140 миллиардах долларов для оценки в тендерном предложении. Неизвестно, будет ли компания привлекать капитал в первичном раунде финансирования по такой оценке.
Представитель SpaceX, самой дорогой частной компании в США, не сразу ответил на запрос о комментарии.
SpaceX, базирующаяся в Хоторне, Калифорния, доминирует на рынке коммерческих космических запусков. Компания отправляет полезный груз на орбиту для частных клиентов, NASA и других государственных учреждений; переправляет астронавтов на Международную космическую станцию; запустила первую частную миссию для космических туристов.
SpaceX также создает группу из тысяч спутников Starlink для передачи широкополосного интернет-покрытия на Землю. Ранее Маск заявлял, что Starlink могут выделить в публичный листинг, когда денежные поступления станут «более предсказуемыми». В июне 2021 года Маск заявил, что компании потребуется инвестировать от 20 до 30 миллиардов долларов, чтобы сохранить конкурентные позиции Starlink.
Starlink повышает абонплату для украинцев с $60 до $75 в месяц, а стоимость оборудования — с $600 до $700
По данным индекса миллиардеров Bloomberg, глава SpaceX Илон Маск является самым богатым человеком в мире и ныне владеет 168 миллиардами долларов. Его доля в SpaceX оценивается примерно в 47 миллиардов долларов.
Однако не все так хорошо в бизнес-империи предпринимателя. В октябре 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, что стало крупнейшим в истории выкупом технологической компании с использованием заемных средств. Чтобы заключить сделку Илон свалил на компанию (не приносившую прибыли в течение восьми лет) около 13 миллиардов долларов долга. Это означает, что компания зарабатывает меньше денег в год, чем должна своим кредиторам.
Обновления, инициированные Маском в соцсети, пока также не вызывают слишком много положительных эмоций — ни у пользователей, ни у рекламодателей. Хаос, вызванный запуском подписки Twitter Blue, отвадил некоторых партнеров. Реклама является основным источником дохода компании, но ряд компаний, включая страховую организацию Allianz и автопроизводителя Audi, пока приостановили продвижение в соцсети.