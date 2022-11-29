Starlink повышает абонплату для украинцев с $60 до $75 в месяц, а стоимость оборудования — с $600 до $700

SpaceX Илона Маска решила пересмотреть ценовую политику Starlink в Украине и повысить украинцам абонплату за использование спутникового интернета — с 29 декабря она вырастет с нынешних $60 до $75 для существующих пользователей. В то же время комплект необходимого оборудования (терминал, крепеж и Wi-Fi маршрутизатор) тоже подорожал — с $600 до $700.

О повышении тарифа украинских пользователей проинформировали в рассылке по электронной почте, а те в свою очередь любезно поделились скриншотами «писем счастья» в соцсетях. Кроме того, на официальном сайте Starlink отображается новая цена, которая уже действует для новых пользователей.

В SpaceX публично никак не прокомментировали, с чем связано удорожание Starlink для Украины, однако можно упомянуть о повышенном спросе, особенно на фоне текущих проблем со связью из-за российских ракетных обстрелов, повредивших или разрушивших 50% энергетической инфраструктуры Украины.

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Ни для кого не секрет, что сейчас Украина очень сильно зависит от Starlink — на него полагается не только украинская армия, но и разные правительственные структуры, мобильные операторы и интернет-провайдеры, остальные бизнеса и, в конце концов, простые украинцы. После обстрела 23 ноября, повлекшего частичный блекаут и массовые проблемы со связью, украинцы снова начали интересоваться покупкой Starlink — подтверждением тому служат данные Google Trends. Только к началу ноября в Украине официально насчитывалось более 20 тыс. терминалов, которые передали благотворители и разные правительственные организации. Сейчас, вероятно, их еще больше. В конце сентября Маск сообщал, что в общей сложности Starlink выпустил более 1 млн пользовательских терминалов.

Последний раз Starlink просматривал цены для украинцев три месяца назад — тогда месячную абонплату уменьшили со $100 до $60 в месяц. С тех пор произошло несколько громких скандалов с участием Илона Маска из-за возмутительных высказываний миллиардера относительно войны в Украине и Starlink — сначала тот жаловался, что его компания теряет $20 млн ежемесячно, покрывая за свой счет обслуживание спутников Starlink в Украине и намекал на прекращение работы Starlink в Украине, если Пентагон не даст денег. В конце октября 1300 терминалов Starlink, которыми пользовались украинские военные, временно перестали работать из-за неопределенности с финансированием. После критики Илон Маск сообщил, что SpaceX отозвала письмо в Пентагон по финансированию, а Starlink будет и дальше оставаться бесплатным в Украине, несмотря на «потерю денег».