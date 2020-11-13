Ознайомча версія української гри Tukoni, за мотивами серії книжок-картинок Оксани Були, вийде у Steam вже 17 листопада 2020 р.





Демо-версія point-and-click адвентюри Tukoni, розробленої за підтримки Українського культурного фонду, з’явиться у Steam вже 17 листопада. Зараз із грою можна познайомитися на платформі Android та на сервісі Itch.io.

Tukoni – це двомірний дитяча point-and-click гра за мотивами книжок-картинок львівської художниці Оксани Були, виданих «Видавництвом Старого Лева». Наразі у вигаданому світі Туконі відбуваються події таких книжок як: «Туконі – мешканець лісу», «Зубр шукає гніздо», «День народження ялинки» та «Ведмідь не хоче спати». Гра розповідає про пригоди книжкового героя Туконі Мандрівника, який допомагає лісовим звірам. Вам потрібно буде вивчати локації для пошуку потрібних предметів, займатися крафтом і вирішувати головоломки. Візуально гра чимось схожа на славетні адвентюри чеської студії Amanita Design.

У фінансуванні проєкту Tukoni були використані кошти Українського культурного фонду, а розробкою займається команда фахівців, що працюють у різних українських студіях. Так, геймдизайнером Tukoni виступає Олексій Фурман, автор документального VR-проєкту присвяченого Революції Гідності – Aftermath VR: Euromaidan. Зараз Олексій працює у київській студії Frogwares над їх наступною великою грою – Sherlock Holmes: Chapter One. Головним розробником Tukoni став Олексій Сисоєв, один зі співзасновників студії Tobto, що займається VR-проєктами. За ідейну частину, сценарій та малюнки відповідає сама Оксана Була.

Гра розробляється на Unity з використанням плагіну Adventure Creative. Усі малюнки художниця робить в програмі Procreate на планшеті iPad Pro. Текстури малюються наживо акварельними фарбами, а потім скануються. На офіційному каналі Tukoni на YouTube можна ознайомитися зі щоденниками розробників.

Наразі завантажити демоверсію Tukoni можна на сайті Itch.io, та у Google Play. 17 листопада 2020 р. гра стане доступна на Steam-сторінці. Ознайомча версія доступна одразу сімома мовами: українською, англійською, французькою, іспанською, німецькою, чеською та польською.

Коли вийде повна версія, та скільки вона буде коштувати наразі невідомо. Tukoni – це перший ігровий проєкт, що створюється за підтримки Українського культурного фонду.