Panasonic вложится в расширение производственных мощностей Tesla Gigafactory 1





На этой неделе Panasonic подтвердила планы касательно расширения производственных мощностей завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla Gigafactory 1 в Неваде — новая линия должна заработать уже в следующем году.

Panasonic является давним партнером Tesla и совладельцем завода Gigafactory 1 в Неваде, но ранее отношения между компаниями усложнились, не в последнюю очередь из-за производственных проблем с Tesla Model 3. В прошлом году Panasonic отказалась от дополнительных инвестиций на сумму до $1,3 млрд в расширение мощностей завода Gigafactory 1 с нынешних 35 ГВт·ч до 54 ГВт·ч и от планов по строительству нового аккумуляторного завода для Tesla в Китае. Также Panasonic отказалась от сотрудничества по Gigafactory 2 в Буффало. Но успех Model Y и устойчивый рост спроса на автомобили Tesla вывели предприятие в прибыль, после чего Panasonic вернулась к обсуждению планов по расширению производственных мощностей Gigafactory 1. И вот сейчас прозвучало официальное подтверждение. Его предоставил Карл Уолтон, вице-президент по производству и оборудованию Panasonic Energy в Северной Америке.

Топ-менеджер Panasonic отметил, что в рамках этого расширения компания планирует нанять еще около 100 специалистов. Также он подтвердил, что Panasonic начала модернизировать оборудование для производства новых ячеек с более низким содержанием кобальта в катоде NCA. В июле компания заявляла о намерении увеличить удельную энергоемкость аккумуляторных элементов для Tesla на 20% за пять лет и выпустить элемент с нулевым содержанием кобальта (самый дорогостоящий компонент в современных аккумуляторах электромобилей) в ближайшие два-три года.

Увы, больше никаких подробностей касательно расширения топ-менеджер Panasonic не предоставил. Но месяц назад Nikkei сообщало, что Panasonic планирует инвестировать в строительство новой производственно линии $100 млн. Ожидается, что после ввода новой линии производственная мощность предприятия увеличиться примерно на 10%.

Остается добавить, что в июне Tesla и Panasonic заключили новый трехлетний контракт на поставку аккумуляторных батарей. Кроме того, на 22 сентября запланировано крупное мероприятие Tesla Battery Day, где ожидается анонс нашумевшей новой батареи собственной разработки компании, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль).

Источник: Electrek