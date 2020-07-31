Panasonic объявила о готовности увеличить удельную энергоемкость аккумуляторных элементов для Tesla на 20 % — за пять лет





На недавнем отчете с инвесторами глава Tesla Илон Маск заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом. Одновременно он выразил уверенность, что Tesla Model 3 с более доступными литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LFP) производства китайской CATL (они начнут выпускаться на шанхайской Gigafactory 3 позже в этом году) дотянутся до этого стандарта. В Panasonic, ощущая растущую конкуренцию со стороны CATL, сделали ответный анонс, заявив о готовности повысить удельную энергоемкость цилиндрических аккумуляторных элементов типоразмера 2170, использующихся в автомобилях Tesla, на 20% при тех же физических размерах.

Достичь этой цели Panasonic планирует в ближайшие пять лет. Серийное производство цилиндрических ячеек 2170, разработанных совместно Tesla и Panasonic, ведется на совместном предприятии компаний Gigafactory 1 в Неваде. Это литий-ионные элементы с катодом из никеля, кобальта и алюминия (NCA). Они выделяются рекордной для отрасли удельной энергетической плотностью свыше 700 Вт·ч/дм3.

На сегодня автомобили Tesla обеспечивают самый большой запас хода на одной подзарядке и по этому показателю равных им нет. Прирост удельной энергоемкости ячейки на целых 20% сулит существенный прирост запас хода на одной зарядке без увеличения физических размеров блока и массы автомобиля. В итоге потенциальная дальнобойная версия Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч и запасом хода свыше 400 миль, может стать реальностью.

Одновременно Panasonic заявила о планах в ближайшие два-три года выпустить на рынок вариант аккумулятора с нулевым содержанием кобальта (самый дорогостоящий компонент в современных аккумуляторах электромобилей). Сейчас Panasonic уже сократила содержание кобальта в катоде NCA до 5% и планирует дальнейшее сокращение. Отказ от кобальта также решит важную этическую проблему.

Остается добавить, что в прошлом месяце Tesla и Panasonic заключили новый трехлетний контракт на поставку аккумуляторных батарей, а 15 сентября состоится Tesla Battery Day, где ожидается анонс новой батареи Tesla, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль).

Источник: Reuters