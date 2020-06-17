Tesla и Panasonic заключили новый трехлетний контракт на поставку аккумуляторных батарей





Tesla заключила новый трехлетний контракт с Panasonic. Предмет соглашения — производство и поставки аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla на совместном предприятии Gigafactory 1 в Неваде.

Напомним, месяц назад появилась информация, что Tesla и Panasonic обсуждают расширение производственных мощностей Gigafactory 1. Как мы уже рассказывали в предыдущей заметке, в последние годы отношения между давними партнерами усложнились, не в последнюю очередь из-за производственных проблем с Tesla Model 3. В прошлом году Panasonic отказалась от дополнительных инвестиций на сумму до $1,3 млрд в расширение мощностей завода Gigafactory 1 до 54 ГВт·ч и от планов по строительству нового аккумуляторного завода для Tesla в Китае. Компания Илона Маска нашла новых партнеров в лице южнокорейской компании LG Chem и китайской CATL, а также активно взялась разрабатывать собственные батареи с целью снижения зависимости от Panasonic. Эта сделка вселяет уверенность на возобновление более тесного сотрудничества между давними партнерами.

Финансовые подробности и условия сделки сторонами не разглашаются. В Tesla отмечают лишь, что новая сделка касается «конкретных условий между сторонами в отношении ценообразования, планируемых инвестиций и новых технологий, а также обязательств Panasonic по увеличению производственных мощностей и обязательств Tesla по объему закупок в течение первых двух лет Соглашения».

Строительство Gigafactory 1 в Неваде началось в 2014 году, открыли завод в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов. Суммарный объем инвестиций, вложенных Tesla и Panasonic в Gigafactory 1, составляет $4,5 млрд. В то же время японский гигант вложил $1,6 млрд. До четвертого квартала 2019 года предприятие было убыточным, но вот уже два квартала подряд на фоне устойчивого спроса на автомобили Tesla завод остается прибыльным.

Источник: Electrek