Parallels 17 позволяет запускать Windows 11 на Mac с процессорами Intel и M1





Parallels выпустила обновление ПО для виртуализации Desktop версии 17, где появилась обещанная поддержка Windows 11 для Mac — даже без Boot Camp. Это означает, что пользователи Mac при желании могут опробовать следующее поколение Windows от Microsoft в соседнем окне на рабочем столе. ПО поддерживает как модели с CPU Intel, так и новейшие с ARM-процессором M1 (тут, правда, есть нюанс), и даже может использоваться для запуска тестовых предварительных сборок Windows 11.

Что касается упомянутого нюанса для владельцев новейших Mac (M1), он тянется с версии 16.5, где впервые появилась нативная поддержка ARM-чипов Apple Silicon — вместо полноценной Windows предлагается версия Windows on Arm. Эта версия ОС нативно поддерживает не очень много приложений, а полноценный эмулятор x64 для Windows on ARM по-прежнему находится в бете. Иными словами, при запуске виртуализированной версии Windows на ПК Mac с ARM- процессором M1 нужно быть готовым столкнуться с теми же ограничениями, которые характерны ПК с Windows на ARM-процессорах.

В то же время владельцы Mac (M1) могут рассчитывать на некоторые улучшения производительности по сравнению с Parallels Desktop 16 — разработчики заявляют прирост быстродействия на 28% в DirectX 11 на сокращение времени запуска Windows 10 on Arm Insider Preview VM до 33%. Вдобавок новое ПО обеспечивает прирост быстродействия 2D-графики до 25% и до 6 раз более высокую производительность в OpenGL. По словам Parallels, эти улучшения будут доступны на виртуальных машинах Windows на всех поддерживаемых компьютерах Mac, включая модели с Intel и M1. На Mac (M1) также будет доступен BitLocker и безопасная загрузка благодаря эмуляции TPM.

Среди прочих улучшений Parallels Desktop 17 — теперь это универсальное приложение, что должно облегчить жизнь IT-отделам, а также поддержка macOS Monterey (ПО можно будет запускать на macOS 12, а также создавать виртуальные машины).

Обычная версия Parallels Desktop 17 для новых клиентов стоит 79,99 долларов в год или 99,99 долларов за бессрочную лицензию. Обновление старой версии для Mac на Intel до релиза 17 обойдется в 49,99 долларов за бессрочную лицензию. Версии Pro и Business стоят одинаково — 99,99 долларов в год.

Остается вспоминать, что финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — ранее в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября. Так что, возможно, стоит дождаться релиза Windows 11 и тестов, а тогда принимать решение о целесообразности покупки лицензии Parallels.