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Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили до марта

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили до марта

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили до марта


Изначально CD Projekt RED планировала выпустить второй крупный патч для Cyberpunk 2077 в феврале, но из-за недавней хакерской атаки и размера самого апдейта его выход пришлось задержать еще на месяц. Разработчики заявили, что им нужно больше времени, чтобы выпустить этот апдейт в «наилучшем виде».

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили до марта

Напомним, в середине декабря прошлого года CD Projekt RED пообещала выпустить по одному крупному патчу для Cyberpunk 2077 в январе и феврале. В январе вышел крупный патч 1.1, для которого в итоге пришлось экстренно выпускать еще одно мелкое исправление. Второй крупный патч 1.2 должен был окончательно исправить Cyberpunk 2077 и довести версии для консолей предыдущего поколения до играбельного состояния.

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