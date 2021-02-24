Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили до марта





Изначально CD Projekt RED планировала выпустить второй крупный патч для Cyberpunk 2077 в феврале, но из-за недавней хакерской атаки и размера самого апдейта его выход пришлось задержать еще на месяц. Разработчики заявили, что им нужно больше времени, чтобы выпустить этот апдейт в «наилучшем виде».

Напомним, в середине декабря прошлого года CD Projekt RED пообещала выпустить по одному крупному патчу для Cyberpunk 2077 в январе и феврале. В январе вышел крупный патч 1.1, для которого в итоге пришлось экстренно выпускать еще одно мелкое исправление. Второй крупный патч 1.2 должен был окончательно исправить Cyberpunk 2077 и довести версии для консолей предыдущего поколения до играбельного состояния.