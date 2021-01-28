Пусть ничего не сломается. Для Cyberpunk 2077 вышел внеочередной патч, устраняющий недавний критический баг с прохождением сюжетного задания
28 января CD Projekt выпустила хотфикс 1.11 с несколькими исправлениями — он уже доступен на ПК, консолях и облачном сервисе Stadia.
Патч исправляет недавний критический баг в задании «Старые друзья» (Down on the Street), который появился после патча 1.1 (первого из двух запланированных крупных патчей), вышедшего 23 января, и мешал прохождению игры. Проблема наблюдалась у игроков использующих сохранение с версии 1.06. 25 января предложила временное решение бага, а теперь устранила его окончательно. Будем надеяться, что на этот раз все пройдет гладко и никаких новых проблем этот патч не создаст.
В описании патча также говорится о возвращении системы рандомизации предметов к предыдущей версии до выхода патча 1.1.
Второй крупный плановый патч с исправлениями оставшихся проблем должен выйти в следующем месяце.