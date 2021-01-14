CD Project еще раз извинилась за проблемы Cyberpunk 2077 и поделилась планами: следующий патч выйдет в ближайшие 10 дней, а версии для PS5 и Xbox Series — во втором полугодии





Этой ночью сооснователь CD Project Марчин Ивински обратился к игрокам с пятиминутным заявлением относительно проблемного запуска Cyberpunk 2077 — он принес официальные извинения от имени руководства компании, принявшее решения выпустить игру в том состоянии, в котором она была выпущена, а также поблагодарил разработчиков и призвал не перекладывать вину на них.

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Одновременно CD Project поделилась свежим расписанием выхода грядущих обновлений Cyberpunk 2077. К настоящему моменту вышло уже три хотфикса. Следующий патч под версией 1.1 выйдет в ближайшие 10 дней, а за ним спустя некоторое время последует еще один. Они должны исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния, как и обещали разработчики. Релиз бесплатных сюжетных DLC немного отложили, чтобы ускорить выход срочных исправлений. Они выйдут во втором квартале, а бесплатное графическое обновление для консолей нового поколения — во второй половине 2021 года. После релиза двух крупных патчей на протяжении всего года будут выходить множественные патчи и улучшения. Платные крупные сюжетные дополнения, похоже, выйдут не раньше 2022 года.

Одновременно разработчики в формате «вопрос-ответ» объяснились по поводу проблемного старта Cyberpunk 2077, пролив свет на различные моменты. Ниже приводим ответы на самые наболевшие вопросы.

По поводу разницы между версиями Cyberpunk 2077 для ПК и консолей прошлого поколения

«Cyberpunk 2077 — игра огромного масштаба, со множеством особых объектов, интерактивных систем и механик. Игровой мир не растянут на плоской местности, где мы могли бы снизить нагрузку на оборудование, а в одном большом городе и в условиях, где сравнительно мало прогрузок. Мы ещё больше для себя усложнили задачу, когда захотели, чтобы игра великолепно смотрелась на ПК, планируя затем подогнать её под консоли — в том числе прошлого поколения. Мы отталкивались от этого. И в начале всё выглядело не слишком сложно. Мы знали о разнице в производительности, но в целом время показало, что задача была сложнее, чем мы думали».‎

Как получилось так, что на консолях уходящего поколения Cyberpunk 2077 оказалась буквально неиграбельной

«Как оказалось, во время тестирования не были обнаружены многие проблемы, с которыми вы столкнулись в игре. По мере приближения даты выхода мы ежедневно видели значительные улучшения и действительно верили, что добъёмся нужного качества с обновлением нулевого дня».

Касательно большого разрыва между обзорами игры на ПК и консолях

«Мы начали рассылать ключи для обзоров ПК-версии игры в первых числах декабря. В день выхода, 10 декабря, мы сразу получили очень хорошие отзывы на ПК-версию. И пусть эта версия Cyberpunk 2077 не идеальна, но мы ей очень гордимся. В то время как коды на ПК были разосланы, мы продолжали усиленно работать над улучшением качества игры на консолях прошлого поколения. Каждый дополнительный день работы над обновлением нулевого дня приносил видимые улучшения. Поэтому мы начали рассылать ключи для обзоров консольной версии 8 декабря, то есть позже, чем изначально планировали».

О сроках возвращения игры в PlayStation Store?

«Мы работаем над исправлениями и обновлениями и работаем с Sony, чтобы как можно скорее вернуть Cyberpunk 2077 в PlayStation Store»

О статусе программы по возврату средств за игру

«Инициатива продвигается согласно плану, и мы только что отправили первую часть возмещений».

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах (ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а также Google Stadia). Сразу после выхода игроки начали массово жаловаться на многочисленные баги, вылеты и проблемы с производительностью, особенно на базовых консолях уходящего поколения, где игра оказалась неиграбельной. В ответ на массовое недовольство Sony убрала Cyberpunk 2077 из PS Store, предложив всем желающим вернуть деньги за игру, после чего акции CD Projekt резко обвалились в цене. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft, а сама CD Projekt пообещала при необходимости вернуть деньги за копии Cyberpunk 2077, купленные в рознице, «из собственного кармана».

Под конец 2020 года CD Project рассказала, что Cyberpunk 2077 разошлась на старте тиражом больше 13 миллионов копий с учетом оформленных возвратов.