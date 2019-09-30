Патент Apple намекает на возможность добавления iPhone светящегося логотипа для оповещения об уведомлениях





Логотип Apple, присутствующий на задней панели смартфонов Apple, не несёт никакой практической пользы, выполняя только декоративную функцию. Но вскоре всё может измениться. Согласно новому патенту, зарегистрированному на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, компания рассматривает возможность использования логотипа iPhone в качестве индикатора уведомлений.

В документе говорится о «регулируемом элементе оформления», который будет реагировать на различные события, такие как пропущенные вызовы, сообщения и напоминания. В Apple видят это следующим образом: место, где размещён логотип, будет прозрачным, он сможет светиться разными оттенками и мигать за счёт схемы управления событиями. Всё это можно будет настроить в системных настройках.

Такая концепция далеко не новая, LED-индикаторы есть практически во всех Android-смартфонах, и это действительно удобная, а для многих – незаменимая функция. Однако в случае с Apple она может использоваться не только в смартфонах, но и в компьютерах производителя. На это намекают схематические изображения MacBook и iMac в документе. До недавнего времени логотип Apple светился на ноутбуках компании, в них подсветка осуществлялась за счёт дисплея. Со временем Apple отказалась от этой функции, чтобы уменьшить толщину ноутбука.

Как бы там ни было, Apple зачастую подаёт патентные заявки на все виды технологий и многие из них не использует. Поэтому не факт, что мы увидим индикатор уведомлений на iPhone.

Источник: Digitaltrends