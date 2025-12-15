Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП

Украина в 2025 году стала мировым лидером по практическому использованию криптовалют. Первые места страна заняла сразу в нескольких международных рейтингах. Ключевой показатель — первенство в мире по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП, а также лидерство по интенсивности их реального использования.

Согласно глобальному рейтингу World Crypto Rankings 2025, который опубликовала в конце прошлой недели аналитическая компания DL Research в партнерстве с биржей Bybit, Украина возглавила мировой список стран по доле стейблкоин-транзакций в экономике. Исследование охватило 79 стран и территорий и базировалось на 28 показателях и 92 наборах данных, включая розничную активность, регуляторную среду, институциональную готовность и развитие ончейн-инфраструктуры.

По этому показателю Украина опередила Нигерию, Грузию, Сингапур и другие страны. Также страна заняла первое место в криптомире по индикатору Transactional Use, который отражает не инвестиционный интерес, а реальные финансовые операции. Высокие объемы транзакций зафиксированы как на централизованных биржах (CEX), так и в сегменте DeFi. Аналитики связывают такую структуру использования с событиями после начала полномасштабной войны в 2022 году. В отчете отмечается, что криптовалюты быстро стали рабочим финансовым инструментом для населения и бизнеса — для переводов, сохранения средств и трансграничных расчетов в условиях ограниченного доступа к традиционной финансовой инфраструктуре.

В общем рейтинге внедрения криптоактивов Украина заняла 13-е место, оставив позади Великобританию, Австрию и Польшу. Первые позиции заняли Сингапур, США, Литва, Швейцария и ОАЭ — юрисдикции с развитыми финансовыми системами и четкими правилами работы с цифровыми активами. Кроме того, согласно данным Chainalysis за сентябрь, в рейтинге интенсивности внедрения криптовалют, скорректированном по населению, Украина заняла первое место в мире, а в общем — восьмое. Исследование охватило 151 страну и учитывало активность на централизованных биржах, в DeFi-сервисах и институциональном сегменте. Это означает самую высокую концентрацию криптоопераций на одного жителя среди всех исследованных стран.

Отдельно зафиксирован рост смежных направлений. Ончейн-стоимость токенизированных реальных активов (RWA) без учета стейблкоинов с начала года увеличилась более чем на 60%. Также более чем втрое выросла доля специалистов, получающих доходы в криптовалюте, при этом основной объем выплат приходится именно на стейблкоины, что снижает расходы международных расчетов и сокращает время платежей. Напоминаем, летом 2025 года Украина заняла 4 место среди государств мира по количеству биткоинов и 6 место в мире по объему годовых покупок биткоина — почти на $1 млрд. Весной этого года даже обсуждался вариант создания государственного резерва страны в биткоинах.

Источник: PrNewsWire.com