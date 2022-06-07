PayPal разрешил пользователям выводить Bitcoin и Ethereum на внешние кошельки

7 июня PayPal сообщила, что владельцы криптовалют теперь могут выводить криптоактивы с платежной платформы на внешние кошельки — долгожданная функция делает предложение компании более привлекательным и лишает конкурентного преимущества другие популярные сервисы, которые раньше начали предлагать такую ​​возможность. Доступ к новой функции будет открываться постепенно.

Возможность осуществлять внешние переводы на криптоплатформе PayPal, изображение которой можно увидеть ниже, начнет предоставляться пользователям уже сегодня и станет доступной всем в США в течение следующих недель или двух.

Как отмечает decrypt.co, PayPal впервые запустил собственный криптовалютный кошелек в конце 2020 года и разрешил пользователям покупать, продавать и хранить четыре популярные криптомонеты — Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Но до этого момента PayPal не позволял выводить криптоактивы на внешние программные кошельки, например MetaMask, Coinbase, или аппаратные кошельки.

Тот факт, что пользователи теперь могут совершать внешние криптопереводы, имеет большое значение хотя бы потому, что PayPal владеет популярным платежным приложением Venmo. Последнее используется сотнями миллионов людей по всему миру для денежных переводов, а продавцы все чаще используют его как платежную платформу.

Показательно также то, что PayPal не отказывается от своих амбициозных планов по рынку криптовалют, несмотря на финансовый спад и, как следствие, падение стоимости акций компании, наблюдаемое последние несколько месяцев.