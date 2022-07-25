Переход с памяти DDR4 на DDR5 позволяет повысить многоядерную производительность процессора Intel Raptor Lake до 20%

По мере приближения даты выхода будущих процессоров Intel Raptor Lake для настольных ПК в сети появляется всё больше утечек об этих чипах. В том числе публикуются результаты тестов производительности процессоров, позволяющие оценить их в различных режимах и конфигурациях работы.

Несколько дней назад появились результаты тестирования процессора Intel Core i7-13700K в тесте Geekbench 5, который запускался на системе со старой памятью DDR4. Для этого использовалась материнская плата ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E. Теперь стали доступны результаты аналогичного тестирования, но уже с использованием материнской платы ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 и оперативной памяти DDR5. В первом тесте применялись модули памяти DDR4, работающие со скоростью 3200 МТ/с. При новом тестировании использовались модули DDR5 с номинальной скоростью 5200 МТ/с (и неизвестными таймингами и настройками).

Как свидетельствуют результаты тестирования, в одноядерном режиме процессор Intel Core i7-13700K набрал 2090 баллов при использовании памяти DDR4, а при переходе на DDR5 чип показал небольшой регресс до 2069 баллов. Хотя такое небольшое отклонение можно отнести к погрешности. Что касается многоядерной производительности, то при тестировании с памятью DDR4 процессору удалось набрать 16542 балла, а платформа с памятью DDR5 показала результат в 19811 баллов. Прирост производительности в многоядерном режиме составил около 20%. Таким образом, можно сделать вывод, что ядра процессора Raptor Lake зависимы от пропускной способности памяти, и более быстрый стандарт памяти может принести значительное улучшение.

Источник: techpowerup