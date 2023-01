Плати за игры больше: $70 — новый» стандарт» за базовую версию и почему цены продолжат расти в 2023 году (анализ IGN)

В прошлом году Ubisoft, Take-Two, Xbox и Sony объявили о повышении цены игр с $60 до $70, другие издатели ААА, такие, как Activision Blizzard, EA, Square Enix и Warner Bros., последовали их примеру без объявления. Почему так случилось и будут ли расти цены в 2023 году? Ребекка Валентайн из IGN дает развернутый положительный ответ.

Прошлогодний скачок цен на самом деле был ответом на инфляцию и не является повышением цен в чистом виде. Обратившись к анализу цен игр начиная с 1970-годов, выполненному ресурсом TechRaptor, можно сделать вывод, что раньше игры стоили дороже в абсолютном исчислении. Например, оригинальная консоль Nintendo при запуске стоила $179,99, а средняя стоимость игры для нее составляла $45. В пересчете с учетом инфляции по состоянию на 2020 год устройство стоило $432,71, а игры для него – в среднем $108,18. То же относится и к продукции других производителей. Если бы средняя цена игр росла в соответствии с инфляцией, сейчас они бы стоили $90.

Со временем растет и себестоимость игр. Бывший глава Sony PlayStation Шон Лейден утверждает, что стоимость производства игры для PS 4 составляла не менее $100 млн, а для PS5 производство вполне может обходиться в $200 млн или больше. Одна из составляющих цены – оплата труда персонала. Так, над Assassin’s Creed 2, вышедшей трудилось примерно 450 человек, более 1000 человек в 17 различных студиях. В 2017 году создание AAA-игры обходилось в среднем в $10 тыс. на человека в месяц. Учитывая дальнейший рост зарплат и отталкиваясь от примерного количества занятых, можно рассчитать примерные совокупные затраты на разработчиков в $10 млн в месяц.

Почему раньше цена игр не возрастала резко? Ответ на этот вопрос понятен, если учесть трансформацию модели продажи игр. В классическом варианте покупатель сразу платил полную стоимость игры, сейчас же она размыта между ценой игры, дополнений к ней, затратами на микротранзакции, оплатой подписок Xbox Game Pass или PlayStation Plus и прочими альтернативными способами монетизации. Фактически, цена игры для пользователя состоит из суммы всех затрат на нее. Реальная цена игр намного выше, а пользователи с большим финансовым лимитом компенсируют затраты тех, к то не желает платить больше. Однако инфляция берет свое и даже такой подход уже не позволяет удерживать минимальную цену.

Рыночное ценообразование также берет свое. Практика показала, что в среднем пользователи охотно платят за игру $70 и больше. После роста цен оттока желающих покупать игры не случилось – а следовательно, их производители только выиграли и не имеют причин отказываться от избранной стратегии формирования цен.

С другой стороны, игры часто предлагаются по скидкам уже в течение первого года после выхода. В Steam практически всегда можно найти существенные распродажи актуальных игр, Epic Games Store для привлечения клиентов вообще часто раздает игры бесплатно, хотя далеко не все из них новые (следует отметить, что относительно старые тайтлы в любом магазине – хорошая альтернатива для тех, кто хочет сэкономить на покупке игр).

Консоли традиционно не отличаются особой щедростью, но и на них можно найти существенные скидки, к тому же работают и подписки. Наиболее консервативна к скидкам Nintendo – но на этой консоли игры всё еще стоят $60.

Разочарование пользователей от роста цен на игры вполне понятно: зарплаты в принципе имеют тенденцию отставать от инфляции, даже в США. В ряде стран она существенно опережает повышение оплаты труда, и можно, фактически, говорить о ее снижении. Этот фактор особенно чувствителен, когда речь идет о развлечениях, а не о необходимых товарах. Общая политическая и экономическая ситуация в мире в последние годы совсем не способствует росту доходов.

Дальнейшее развитие ситуации: кто еще поднимет цены?

Можно сказать, что волна резкого повышения цен на рынке игр в основном уже прошла. Однако Microsoft поднимает цену игр внутренних студий для Xbox X|S и с высокой вероятностью может поднять стоимость консолей, последнее можно сказать и про Nintendo Switch. Цену самих игр Nintendo пока удерживает (как и другие японские компании: Bandai Namco, Sega, Capcom). Учитывая предварительные заказы на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по цене $59,99 можно надеяться на сохранение цен какое-то время, однако выдержка Nintendo и других в будущем может исчерпаться. По слухам, японские компании уже обсуждают повышение стоимости своих игр на западном рынке.

Также в сети обсуждается и возможное подорожание подписок Xbox и возможное появление более дорогих тарифных планов. Sony вряд ли пойдет на подобный шаг – недавно компания уже обновила тарифные планы PlayStation.

Значительный потенциал роста цены игр скрыт в инди-рынке. Около 2012 года AAA-игры и инди-игры в Steam стоили примерно одинаково. Но с тех пор цены AAA выросли, в то время как для инди остались на прежнем уровне. Анализ рынка указывает, что подорожание от $5 до $10 или с $10 до $20 не сильно повредит общему количеству продаж – почему бы это не сделать?

Обобщая, можно сказать, что хотя рост цен и предвидится, в основном он уже состоялся в 2022 году. Альтернативой для самых экономных пользователей всё еще могут служить многочисленные скидки, распродажи и подписки. Внимательно следя за акциями, можно экономить существенно и постоянно, пусть и не получая самый новый продукт в день выхода. Значительный потенциал и у относительно старых игр – разница в качестве между новейшей игрой и той, которой уже несколько лет, сейчас не такая драматичная, как в прошедшие десятилетия. И каждый день появляются новые пользователи, которые в эти игры еще не играли.