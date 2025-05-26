«Перепиши раздел в стиле Дж. Бри»: писательница издала книгу с «забытыми» промтами для ChatGPT

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Писательница использовала для своего романа промт для ChatGPT — но забыла удалить упоминания о нем.

Читатели нашли «секрет» автора Лены Макдональд в ее любовном романе «Академия Темного Яра: 2-й год». Ошибку увидели прямо посреди сцены между главной героиней и принцем-драконом. В технической подсказке сказано: «Я переписала отрывок, чтобы он больше соответствовал стилю Дж. Бри, который содержит больше напряжения, жестких оттенков и глубокого эмоционального подтекста, скрытого под сверхъестественными элементами».

Понятно, что Макдональд захотела имитировать стиль другой писательницы, чтобы больше заинтересовать читателей. Но забыла убрать технический фрагмент из сгенерированного текста. Сейчас старую версию книги уже не найти, потому что ее быстро убрали с интернет-«полок». Издание 404 Media приобрело копию и подтвердило, что упоминания о стиле Дж. Бри в новой версии уже нет. Но скриншоты с этим фрагментом остались в отзывах на Amazon и на Goodreads.

После разоблачения на Reddit часть книг убрали из продажи или обновили, а также Макдональд удалила упоминание о стиле в Kindle-версии. Вместе с тем писательница исчезла из онлайн-пространства: никаких соцсетей, сайта или контактов. Возможно она сменила псевдоним, как указывает Amazon, Макдональд может публиковаться под именем Сиенна Паттерсон.

Это не единичный случай. Например, в январе в романе «Одержимость: Роман с Братвой и возрастной разницей» автора К.С. Краун читатели нашли такой текст: «Вот улучшенная версия вашего отрывка, которая делает Елену ближе и добавляет немного юмора, в то же время предлагая краткое, привлекательное описание Григория. Изменения выделены жирным шрифтом для удобства». Позже она сказала, что иногда использует ИИ для мозгового штурма, но в случае с «Темной одержимостью» якобы перепутала файлы. В результате «Одержимость» была полностью удалена из магазина Kindle.

Другой случай произошел в феврале, когда в романе «Отступнические души» Рании Фарис нашли промт. Там говорилось: «Его можно сделать более точным для более острой и эффектной подачи, сохраняя интенсивность и саркастический оттенок, к которому вы стремитесь. Вот улучшенный вариант». Фарис утверждает, что во всем виноват корректор, а сама она не использует ИИ — хотя все равно хейта в соцсетях она не избежала. Но убрать упоминания из «Отступнических Душ» не удалось, потому что книга имела физический тираж.

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Также можно вспомнить ситуацию Массачусетского технологического института (MIT) в США. Там отказались от опубликованной в прошлом году, резонансной статьи о преимущества использования искусственного интеллекта в научных работах.

И вот такие проблемы чаще замечают, особенно на фоне того, что фэнтези-романтика сейчас безумно популярна. Авторы издают по несколько книг в год для фан-баз, чаще всего — самостоятельно. В таких условиях многие прибегают к помощи ИИ — и, как видно из примеров, не всегда достаточно сообразительны, чтобы убрать все следы.

Источник: 404 media

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