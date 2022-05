Перезапуск Terra с LUNA 2 не удался – стоимость токена рухнула на 70%, инвесторы покидают проект

Блокчейн Terra продолжают преследовать проблемы. Ранее в этом месяце связанный с ним токен LUNA существенно подешевел, что привело к остановке блокчена. После этого основатель Terra До Квон предложил отказаться от алгоритмической стабильной монеты TerraUSD и сделать новый блокчейн на основе Terra. Но и это не спасло ситуацию.

Согласно плану возрождения, новые токены LUNA, также называемые LUNA 2, раздаются инвесторам, которые ранее владели Luna Classic (LUNC), TerraUSD Classic (USTC) и Anchor Protocol UST (aUST). 28 мая состоялся перезапуск экосистемы Terra в качестве Terra 2.0. Однако после этого стоимость LUNA рухнула примерно на 70% – с $18,87 в субботу до $5,71 по состоянию на утро понедельника. А минимальные значения составляли всего $4,39 через несколько часов после перезапуска Terra.

На данном этапе резкое падение, по-видимому, свидетельствует об относительном недоверии к плану обновления До Квона. Многие инвесторы пишут в Twitter, что они просто надеются вернуть хотя бы небольшую часть своего ранее потерянного капитала и намерены полностью покинуть проект.

Вместе с тем криптобиржа Binance собирается приступить к распространению LUNA среди пользователей, начиная с 31 мая. Листинг токена для торговли должен осуществляться в рамках Innovation Zone. Это специальная торговая зона для волатильных и высокорискованных активов.

Sold my available LUNA 2.0 airdrop → ETH @ $1,790.

I don’t see any fundamental here & I see whatever I get as bonus since I already wrote everything off as a loss & $0.

If not that the others are vesting, I’ll sell ‘em all.

— 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕗 (@0xWolff) May 28, 2022