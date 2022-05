Terra 2.0: создатель криптомонеты предлагает перезапустить сеть и раздать токены разработчикам

Основатель Terra До Квон предложил отказаться от алгоритмической стабильной монеты TerraUSD и сделать новый блокчейн на основе Terra. План спасения был предложен на фоне краха монеты на прошлой неделе.

Квон хочет скопировать код блокчейна, чтобы создать новую сеть — форк — под названием Terra, и раздать новые токены бывшим энтузиастам Terra, в том числе ключевым разработчикам приложений. Это второе предложение Квона по возрождению сети, но многие эксперты относятся к инициативе настороженно.

Планируется переименовать существующую сеть в Luna Classic (LUNC), а новую — в Terra (токен LUNA).

Новые токены LUNA разошлют держателям $LUNC, оставшимся владельцам UST и разработчикам основных приложений, а кошелек TFL удалят, что сделает Terra полноценной сетью всего сообщества.

Terraform Labs, стоящая за старым токеном, выделит большую часть криптомонет существующим разработчикам Terra.

Крах токена вызвал панику у инвесторов, вынужденных продавать Terra по низким ценам, что привело к огромным убыткам. В Twitter появились призывы от пользователей компенсировать средства, которые были потеряны в результате неудачных инвестиций.

