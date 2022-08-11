Пэрис Хилтон будет продавать NFT и проводить виртуальные вечеринки на платформе метавселенной The Sandbox

Пэрис Хилтон объявила, что ее компания 11:11 Media перенесёт её мир в захватывающий виртуальный игровой мир The Sandbox. Там будет доступна «земля», где она сможет общаться со своими поклонниками и продавать цифровые товары. Хилтон «планирует социальные и общественные мероприятия, такие как вечеринки на крыше и гламурные социальные мероприятия в своем виртуальном особняке в Малибу» — с 11 версиями аватаров, вдохновленных Хилтон.
The Sandbox описывается как ведущий «децентрализованный виртуальный мир», который является «частично виртуальной недвижимостью, частично парком развлечений». Он имеет 300 существующих партнёрских отношений с такими компаниями, как Warner Music Group и Ubisoft, знаменитостями, такими как Snoop Dogg и Steve Aoki, а также брендами The Smurfs и Adidas.
В интервью CNBC Хилтон сказала, что хочет перенести свою собственную метавселенную из Roblox на другие платформы. В The Sandbox она будет продавать NFT в парижском стиле и устраивать виртуальные вечеринки. Но она говорит, что это только начало того, что она надеется создать. Она ищет возможность объединить свой реальный бизнес с виртуальным миром. Например, у неё есть бренд по выпуску спортивной одежды. Пэрис Хилтон хочет, чтобы люди могли купить спортивный костюм, а затем также получить цифровую версию для своего аватара.
«Сейчас мы в основном сосредоточены на действиях, а не на монетизации, потому что сейчас это не главное», — сказал Хилтон. «Но мы собираемся делать цифровые носимые устройства и работать с разными брендами, и есть много интересных проектов, о которых я пока не могу объявить».
Первый шаг Хилтон в метавселенную состоялся в конце прошлого года, когда она построила Paris Hilton World внутри Roblox. Она запустила пространство с виртуальной вечеринкой в канун Нового года, на которой ее аватар выступил в роли ди-джея. Затем она стала ди-джеем на фестивале Neon Carnival. По данным Roblox, виртуальный мир Хилтон посетили почти 544 тыс. фанатов, но не сообщает, сколько дохода он принес.
Для Hilton виртуальное присутствие — это возможность охватить больше людей без необходимости совершать путешествия по 250 дней в году, как было до пандемии.
«На Neon Carnival у нас было почти полмиллиона человек, а на реальной вечеринке их было бы 5000. В этом сила метавселенной, где люди со всего мира могут наслаждаться и испытывать то, что обычно является эксклюзивным событием», — говорит Пэрис Хилтон.
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Источник: cnbc