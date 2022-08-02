Tiffany выпустит кулоны из золота и драгоценных камней в дизайне NFT CryptoPunk – по цене «всего лишь» $50 тыс. (сами токены стоят в разы дороже)

Владельцы NFT-токенов CryptoPunk могут получить больше, чем просто электронную версию своего токена. За «небольшое» вознаграждение в размере 30 Ethereum (около $50 тыс.) держатели CryptoPunk могут получить изготовленный вручную кулон, созданный Tiffany & Co по образцу их NFT.

We’re taking NFTs to the next level. Exclusive to CryptoPunks holders, NFTiff transforms your NFT into a bespoke pendant handcrafted by Tiffany & Co. artisans. You’ll also receive an additional NFT version of the pendant. Learn more: https://t.co/FJwCAxw8TN #NFTiff #TiffanyAndCo pic.twitter.com/pyKlWejHv4 — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) July 31, 2022

Подвеска, украшенная «не менее чем» 30 бриллиантами или драгоценными камнями, будет висеть на цепочке из 18-каратного золота с пятью бриллиантами на застёжке. Это предложение эксклюзивно только для людей, которые владеют NFT CryptoPunk (также известными как пиксельные аватары). Средняя стоимость этих токенов составляет около $200 тыс. – даже после нескольких месяцев снижения активности продаж на рынке в целом. Существует всего 10 тыс. дизайнов CryptoPunk. И теперь помимо электронной версии NFT обеспеченные владельцы смогут получить и свой собственный нестандартный кулон с драгоценными камнями.

When punks go wild at @TiffanyAndCo #3167 Rose gold and enamel Cryptopunk. Sapphire and Mozambique baguette Ruby glasses, yellow diamond round earring. LFG! pic.twitter.com/M2c8AmwU0R — Alexandre Arnault (@alexarnault) April 7, 2022

В Tiffany сообщают, что при создании кулонов будут «с высочайшей точностью» передавать оригинальный дизайн NFT CryptoPunk. Отмечается, что с этим не должно быть проблем, так «цвета CryptoPunk максимально приближены к естественным цветам различных драгоценных камней».

Источник: The Verge