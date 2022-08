Tiffany выпустит кулоны из золота и драгоценных камней в дизайне NFT CryptoPunk – по цене «всего лишь» $50 тыс. (сами токены стоят в разы дороже)

Владельцы NFT-токенов CryptoPunk могут получить больше, чем просто электронную версию своего токена. За «небольшое» вознаграждение в размере 30 Ethereum (около $50 тыс.) держатели CryptoPunk могут получить изготовленный вручную кулон, созданный Tiffany & Co по образцу их NFT.

We’re taking NFTs to the next level. Exclusive to CryptoPunks holders, NFTiff transforms your NFT into a bespoke pendant handcrafted by Tiffany & Co. artisans. You’ll also receive an additional NFT version of the pendant. Learn more: https://t.co/FJwCAxw8TN #NFTiff #TiffanyAndCo pic.twitter.com/pyKlWejHv4

— Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) July 31, 2022