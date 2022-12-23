Марсоход NASA Perseverance «сбросил» первую из 10 пробирок с образцами породы Марса — в будущем их отправят для исследования на Землю

С момента высадки на Марс в феврале 2021 года Perseverance собирает образцы пыли, камней и даже воздуха Красной планеты. Часть из них марсоход анализирует самостоятельно, другие собирает в специальные титановые пробирки, чтобы в будущем отправить их на Землю.

Миссия под названием Mars Sample Return все еще находится в стадии планирования, но ожидается, что образцы Perseverance передаст роботизированным посадочным аппаратам, которые поместят пробирки в специальную капсулу в маленькой ракете. После ее запуска на орбиту Марса, капсула переместится в еще один космический корабль, который попытается доставить образцы для изучения ученых на Землю (в том числе для поиска признаков жизни на Красной планете).

Есть и резервный план, на случай того, что с Perseverance что-нибудь произойдет до прибытия роботов Sample Return. Марсоход сбрасывает пробирки с дубликатами образцов в место под названием Three Forks в кратере Езеро, где в дальнейшем их смогут забрать специальные вертолеты. 21 декабря Perseverance оставил там первую пробирку с образцом магматической породы, которую собрал 31 января в регионе под названием Южный Сейтах.

Perseverance получил пробирку, проверил с помощью камеры CacheCam, а затем отбросил ее примерно на 89 см от себя. Далее камера WATSON, которой оборудована одна из 2-метровых роботизированных рук марсохода, проверила, упала ли пробирка как следует и не откатилась.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Остальные девять пробирок забросят в Three Forks в течение следующих двух месяцев.

Миссия Mars Sample Return подробно визуализирована в этом видео:

Ранее микрофон Perseverance уловил звуки «пылевого дьявола» на Марсе — марсианской пылевой бури 25 метров в ширину и 118 метров в высоту. Их уже можно послушать на YouTube.

Источник: NASA, New Atlas