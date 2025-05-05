Новости Технологии 05.05.2025 в 18:14 comment views icon

Первая видеокарта NVIDIA RTX 50 с ценой ниже $300 появилась в магазине

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Андрій Русанов

Автор сайта

Первая видеокарта NVIDIA RTX 50 с ценой ниже $300 появилась в магазине
Раздел Технологии выходит при поддержке

BestBuy опубликовал товарную страницу видеокарты PNY GeForce RTX 5060. Она стала первой NVIDIA RTX 50, которую розничный продавец предлагает менее чем за $300.

Американский магазин опубликовал страницу видеокарты, которая еще не вышла официально и ожидается примерно через две недели. Впрочем, производитель уже официально показал модель в своем каталоге, поэтому торговые предприятия уже могут предлагать предварительные заказы. Фактически она стала первой картой Blackwell за $300 и самой дешевой из них.

Выпуск RTX 5060, основанной на графическом процессоре GB206 с 3840 ядрами CUDA, по имеющимся данным запланирован на 19 мая, накануне начала выставки Computex 2035. Образцы видеокарт обзоров, вероятно, уже распространяются.

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Видеокарта PNY GeForce RTX 5060 в магазине BestBuy

BestBuy предлагает фабрично разогнанный PNY RTX 5060, что обычно не касается моделей с рекомендованной розничной ценой. Сейчас магазин не подтверждает наличие видеокарт на складе и не предлагает предварительный заказ.

Сайт VideoCardz отмечает, что едва ли не самая большая проблема этих видеокарт — только 8 ГБ встроенной памяти. Вероятно, также, что они будут использовать интерфейс PCIe x8 PCIe 5.0. Более продвинутый вариант, RTX 5060 Ti 8 ГБ, демонстрирует значительное падение производительности при использовании PCIe 4.0.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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