Первая видеокарта NVIDIA RTX 50 с ценой ниже $300 появилась в магазине

Раздел Технологии выходит при поддержке

BestBuy опубликовал товарную страницу видеокарты PNY GeForce RTX 5060. Она стала первой NVIDIA RTX 50, которую розничный продавец предлагает менее чем за $300.

Американский магазин опубликовал страницу видеокарты, которая еще не вышла официально и ожидается примерно через две недели. Впрочем, производитель уже официально показал модель в своем каталоге, поэтому торговые предприятия уже могут предлагать предварительные заказы. Фактически она стала первой картой Blackwell за $300 и самой дешевой из них.

Выпуск RTX 5060, основанной на графическом процессоре GB206 с 3840 ядрами CUDA, по имеющимся данным запланирован на 19 мая, накануне начала выставки Computex 2035. Образцы видеокарт обзоров, вероятно, уже распространяются.

BestBuy предлагает фабрично разогнанный PNY RTX 5060, что обычно не касается моделей с рекомендованной розничной ценой. Сейчас магазин не подтверждает наличие видеокарт на складе и не предлагает предварительный заказ.

Сайт VideoCardz отмечает, что едва ли не самая большая проблема этих видеокарт — только 8 ГБ встроенной памяти. Вероятно, также, что они будут использовать интерфейс PCIe x8 PCIe 5.0. Более продвинутый вариант, RTX 5060 Ti 8 ГБ, демонстрирует значительное падение производительности при использовании PCIe 4.0.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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