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Первые детали о флагманских GPU следующего поколения: NVIDIA Ada GA102 с TDP 600 Вт, AMD Navi 31 (RDNA3) c 7 чиплетами и Intel Battlemage с 20480 ядрами

Первые детали о флагманских GPU следующего поколения: NVIDIA Ada GA102 с TDP 600 Вт, AMD Navi 31 (RDNA3) c 7 чиплетами и Intel Battlemage с 20480 ядрами

Сразу несколько инсайдеров (Kopite7kimi, Gryemon55 и Redfire) поделились информацией о дискретных видеокартах следующего поколения.

Так, у Kopite7kimi якобы есть новая информация о флагманском графическом процессоре NVIDIA для видеокарт RTX следующего поколения. Что интересно, грядущая серия графических процессоров Ada может не относиться к линейке RTX 40, так как инсайдер называет видеокарты **90/**80 и т.д. Таким образом, речь может идти об устройствах линейки RTX 50 (или может использоваться другое название серии).

Согласно новой информации, GPU класса 4080 (или **80) с модельным номером 330 фактически может использоваться для видеокарты 4090. При этом предварительно заявленная скорость памяти 24 Гбит/с снижена до 21 Гбит/с, что соответствует характеристикам модели RTX 3090 Ti. Объём памяти должен составить 24 ГБ. Показатель TDP заявлен на уровне 600 Вт. Также упоминаются номера плат NVIDIA PG137 и PG139.

В то же время есть новая информация и о графическом процессоре AMD Navi 31 – флагманском решении на базе архитектуры RDNA3, предназначенном для видеокарт серии Radeon RX 7000. Сообщается, что такой GPU будет включать 7 чиплетов. Пока нет сведений о предназначении MCD чиплетов, хотя ходили слухи, что это модули Memory Complex Die. Соответственно, в них могут располагаться память Infinity Cache или контроллеры. Не уточняются, будут ли чиплеты MCD располагаться поверх блоков GDC (Graphics Complex Dies) или расположатся отдельно в упаковке. Предполагается, что производство таких видеочипов будет вестись по нормам 6- или 5-нанометрового техпроцесса.

Недавно из тестового графического драйвера Intel удалось узнать, что компания работает над архитектурой следующего поколения Xe-HPG под названием Battlemage, которая имеет внутреннее название Elasti. В одной из перечисленных конфигураций упоминается ELG_X4, что подразумевает конфигурацию графического процессора следующего поколения на базе 4 компонентов. Выход Battlemage ожидается не ранее 2023-2024 годов, эта архитектура ориентирована на сегмент энтузиастов.

Согласно анализу доступных данных, потенциальная конфигурация Battlemage из 4 чиплетов может иметь в общей сложности 40 Xe-Core и 320 Xe-Vector Engines в каждом чиплете. Это означает, что конфигурация с 4 чиплетами будет иметь 1280 векторных процессоров (также известных как исполнительные блоки), что соответствует 20480 ядрам FP32. Хотя пока что это лишь догадки.

Сведения о флагманских GPU новых поколений: NVIDIA Ada GA102 с TDP 600 Вт, AMD Navi 31 (RDNA3) c 7 чиплетами, Intel Battlemage с 20480 ядрами

Источник: videocardz


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