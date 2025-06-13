Больше 3D V-Cache: AMD выпустила Ryzen 5 5500X3D на Zen 3

Когда кажется, что линейку Ryzen 5000 уже можно отправлять на пенсию, AMD опять вытаскивает из кармана новинку. Тихо, без фанфар, компания добавила на свой сайт процессор Ryzen 5 5500X3D. Это упрощенная версия прошлогоднего чипа 5600X3D, которая имеет чуть более низкие частоты и все еще работает на архитектуре Zen 3. Очевидно, AMD решила, что AM4 еще рано прятать — и это может быть хорошей новостью для тех, кто не планирует менять материнскую плату в ближайшее время.

Характеристики AMD Ryzen 5 5500X3D

Итак, Ryzen 5 5500X3D — это 6-ядерный процессор, поддерживающий одновременную обработку 12 потоков инструкций. Его базовая частота составляет 3,0 ГГц, а буст позволяет увеличить частоту до 4,0 ГГц. Для сравнения, у 5600X3D эти показатели составляют 3,3 и 4,4 ГГц соответственно. Остальные характеристики почти не отличаются: все те же 96 МБ кэш-памяти L3, тепловой пакет на 105 Вт и архитектура Zen 3, которая до сих пор держится в топе бюджетных сборок.

Интересно, что AMD до сих пор не объявила рекомендованный ценник и не добавила эту новинку ни в один интернет-магазин. Но если ориентироваться на Ryzen 5 5600X3D, который стартовал с отметки $230, то новый процессор, вероятно, будет стоить около $200. Однако, как и в случае с другими X3D-чипами, самым острым вопросом будет не цена, а доступность — потому что их предшественники продавались довольно ограниченно.

Стоит ли покупать Ryzen 5 5500X3D в 2025 году?

Если вы собираете ПК «с нуля», лучше смотреть в сторону платформы AM5 — например, на Ryzen 5 7600X или 9600X. И не только из-за производительности. Новые модели имеют встроенную графику, которая изрядно помогает во время тестирования или сбоев. Ну и перспектива обновления в будущем — тоже плюс.

Впрочем, если у вас уже есть старая добрая AM4-плата, а бюджет не позволяет разгуляться, Ryzen 5 5500X3D может стать хорошим вариантом — особенно если ищете что-то доступное для игр. Конечно, он будет медленнее 5600X3D, а тем более 7600X. Но если вы не готовы вкладывать $250 в Ryzen 7 5700X3D — то выбор вполне логичен.

AMD еще раз дает шанс AM4 сказать последнее слово. Стоит ли хватать этот шанс — зависит от вашей материнской платы и кошелька.

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Источник: notebookcheck