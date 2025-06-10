Первый тест процессора NVIDIA N1X — обгоняет Core Ultra 9 285HX и Ryzen AI MAX+ 395

Раздел Технологии выходит при поддержке

NVIDIA не анонсировала собственный центральный процессор на Computex 2025, но он существует и первый его тест появился в сети. Сразу с заявкой на топовый сегмент.

По неофициальным данным, NVIDIA работает над двумя чипами: N1 и N1X. Первый, вероятно, предназначен для настольных компьютеров, а второй появится на ноутбуках.

Реальный тест NVIDIA N1X в Geekbench 6 демонстрирует гораздо более высокую производительность, чем ожидалось. N1X набирает 3096 баллов в одноядерном тесте и 18837 в многоядерном режиме, оба результата были измерены на невыпущенной системе HP 8EA3 с Ubuntu 24 в версии теста 6.2.2.

Разработчики искусственного интеллекта уже получили представление о том, что может готовить NVIDIA для ПК — процессор GB10 Superchip, который работает в системах NVIDIA Spark, и ее вариантах от ASUS, Gigabyte, MSI и других компаний. Сайт VideoCardz приводит сравнение.

В характеристиках Geekbench речь идет о процессоре с 20 потоками вычислений, который очень похож на GB10. Он имеет 10 ядер Cortex-X925 и 10 ядер Cortex-A725. Вероятно, N1X — пользовательская версия этого процессора. N1X имеет базовую частоту 2,81 ГГц, но подробные результаты показывают, что он способен разогнаться до 4,051 ГГц.

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Заявленный объем памяти составляет 119 ГБ, а инсайдерская информация указывает на конфигурацию со 120 ГБ. Возможно, на самом деле это 128 ГБ, из которых 8 ГБ зарезервировано для графического процессора. Как видно из сравнительной таблицы, процессор быстрее нескольких мощных конкурентов.

Если в N1X NVIDIA использует тот же кристалл, что и в GB10, он может получить 6144 ядра CUDA — столько же, сколько и чип RTX 5070. Что же касается встроенного GPU, пока нет даже слухов.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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