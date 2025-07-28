Новости Кино 28.07.2025 comment views icon

Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Paramount+ представила первый тизер-трейлер нового сериала во вселенной «Звездный путь» о первом за 120 лет наборе кадетов в Академию Звездного флота

Действие сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» разворачивается в 32-м веке после событий «Дискавери», когда Федерация и Звездный флот все еще оправляются после длительного периода изоляции, вызванного катастрофическим событием под названием «Горение» (The Burn). В центре сюжета — кадеты-новобранцы Звездного флота, и это первый игровой проект в «Звездном пути», посвященный персонажам в возрасте от 20 до 29 лет.

«На их плечах много работы, их цель — восстановить и отстроить все, что мы знаем и любим в «Звездном пути»», — рассказывает шоураннер Алекс Куртцман в интервью EW. «Они несут и ищут надежду, и это казалось чрезвычайно актуальным посланием, о котором стоит поговорить сейчас».

Тизер и первые кадры предоставили немного деталей, однако известно, что среди нового класса будут представители разных рас из вселенной «Звездный путь» и появятся знакомые лица из других сериалов франшизы: Тиг Нотаро и Одед Фер в ролях Джетт Рено и адмирала Вэнса («Дискавери»), Мэри Уайзмен вернется как Тилли, а Роберт Пикардо как Доктор («Вояджер»).

Роберт Пікардо повертається до ролі Доктора у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+
Роберт Пикардо возвращается к роли Доктора в сериале «Звездный путь: Академия Звездного флота» / EW, Paramount+

В главной роли — Холли Хантер, которая играет капитана Звездного флота и одновременно канцлера академии, имеющую особую связь с одним из новых курсантов — героем Сандро Рости.

Тетяна Маслані та Лучано Фернандес у фільмі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» EW, Paramount+
Татьяна Маслани и Лучано Фернандес в фильме «Звездный путь: Академия Звездного флота» EW, Paramount+

Также среди актерского состава: Карим Диане, Кэррис Брукс, Джордж Хокинс, Белла Шепард и Зои Стайнер. Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат») появится в роли приглашенной звезды, а Пол Джаматти сыграет главного злодея (детали о роли так же неизвестны, но на новых кадрах можно увидеть трансформацию актера в инопланетного персонажа).

Інопланетний персонаж Пола Джаматті у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+
Инопланетный персонаж Пола Джаматти в сериале «Звездный путь: Академия Звездного флота» / EW, Paramount+

Не раскрывая лишнего, Алекс Куртцман объясняет, что персонаж Джаматти «олицетворяет волну, которая прокатилась по миру очень глубоким и тревожным образом».

«Я говорю это без всякого политического подтекста. Это часть того, что значит пригласить всех под одну крышу. Одна из моих любимых вещей в Star Trek — это способность объединять. Люди из разных политических лагерей любят Star Trek по разным причинам. И это — то, что мы очень хотели сохранить в этом проекте».

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Компанию Куртцману в качестве шоураннера составила Нога Ландау, которая намекает, что «Академия» продолжит историю таким образом, который особенно порадует фанатов «Вояджера».

Франшиза Paramount+ сейчас переживает переходный момент, когда сериалы «Дискавери», «Пикар», «Нижние палубы» и «Вундеркинды» завершили свое существование, а недавний «Звездный путь: Глава 31» с Мишель Йео потерпел абсолютный провал. В разработке есть и другие проекты, но «Академия», безусловно, является главной надеждой Paramount+ в отношении будущего серии и привлечения к ней молодых зрителей.

Сериал «Звездный путь: Академия Звездного флота» уже продлен на второй сезон, премьера первого запланирована на начало 2026 года.

Тизер-трейлер

Источник: EW, THR

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