Первые независимые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080: на 30% мощнее RTX 2080 Ti и на 50% – по сравнению с RTX 2080 SUPER

Многие обозреватели уже получили в своё распоряжение новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и приступили к их тестированию. В некоторых случаях случаются утечки результатов этих тестов, что позволяет получить представление о производительности новинки ещё до выхода официальных публикаций.

В одной из таких утечек содержатся сведения о результатах тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 в синтетических тестах и реальных AAA играх. Также представлены сравнительные результаты тестирования с устройствами предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 SUPER.

Тестовая система включала процессор Intel Core i9-10900K, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (4133 МГц при таймингах CL17) и блок питания мощностью 1000 Вт. Тестирование проводилось с использованием драйверов GeForce 456.16, которые являются официальными тестовыми драйверами для видеокарт GeForce RTX 3080.

Результаты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и прирост её производительности по сравнению с предшественниками с синтетических тестах выглядят следующим образом:

3DMark Fire Strike Performance: 31919 (+25% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +43% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER);

3DMark Fire Strike Extreme: 20101 (+24% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +45% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER);

3DMark Fire Strike Ultra: 11049 (+36% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +64% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER);

3DMark Fire Strike Time Spy: 17428 (+28% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +49% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER);

3DMark Fire Strike Time Spy Extreme: 8548 (+38% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +59% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER);

3DMark Fire Strike Port Royal: 11455 (+45% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, +64% по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER).

Также видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 была протестирована в ряде современных игр, включая Far Cry 5, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Assassins Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn, Shadow of The Tomb Raider, Control, и Death Stranding. В обычных играх новинка демонстрирует прирост производительности до 62% по сравнению с моделью GeForce RTX 2080 SUPER. В тех играх, которые поддерживают технологию DLSS, прирост производительности и вовсе достигает 70-80% по сравнению с DLSS Off.

Наконец, что касается энергопотребления. Совокупное потребление энергии системы с установленной видеокартой GeForce RTX 3080 достигает максимум 500 Вт, что выглядит не намного больше по сравнению с компьютерами на базе существующих высокопроизводительных видеокарт.

Официальные обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 будут опубликованы 14 сентября.

Источник: wccftech