Первые реакции на «Формулу-1» с Брэдом Питом — как «Топ Ган: Мэверик», но на колесах

Первый закрытый показ «Формулы-1» с Брэдом Питтом принес фильму Джозефа Косински кучу положительных отзывов. И главного актера не забыли похвалить.

В центре сюжета — Сонни Гейз, бывший пилот Формулы-1, который покинул гонки после страшной аварии в 90-х. Спустя годы давний друг Рубен просит его вернуться, чтобы тренировать молодого таланта Джошуа «Ноа» Пирса в команде Apex Grand Prix. Главные роли играют Брэд Питт и Демсон Идрис.

Первые критики окрестили ленту летним блокбастером с мощной визуальной подачей, ярким звуком и драйвом, который напоминает «Топ Ган: Мэверик». Именно этот фильм Косински снял до «Формулы-1» — поэтому многие уже проводят между ними прямые параллели:

Эрик Дэвис, Fandango: «Джозеф Косински и его «Формула-1» нажимают на газ и не останавливаются. Гонки эпические, звуковое оформление, монтаж, операторская работа, выступления и музыка — все на высшем уровне. Вы точно чувствуете оттенки «Топ Ган: Мэверик» в том, что он играет как олдскульный летний блокбастер. Вот это поездка».

Грег Тейлор, The Wrap: «»Формула-1″ абсолютно невероятна. Это один из самых крутых, самых интересных фильмов, которые вы, вероятно, когда-либо видели. Но ни один из этих эффектных моментов не лишает его души. Фирменное мастерство Косински создало сногсшибательную поп-эпопею, которая вызывает сильные эмоции. Я обожаю его».

Nerds of Color: «»Формула-1″ — это веселая, динамичная захватывающая поездка с тонным сердцем! Брэд Питт и Демсон Идрис — заряженные! Но звезда шоу — это захватывающие гоночные сцены, которые действительно ставят вас на место водителя! Это напоминание о том, за что мы любим летние блокбастеры!».

Независимый критик Парт Чатурведи: «Джозеф Косински передает это с первого кадра. Эпическая гонка, потрясающий звуковой дизайн, убийственный монтаж, отличная операторская работа и потрясающая партитура. Это «Топ Ган: Мэверик» на колесах».

Журналист The Hollywood Handle: «»Формула-1″ абсолютно эпический и обязательный к просмотру блокбастер этого лета. Следовать за «Топ Ган: Мэверик» — задача не из легких. Но Джозеф Косински превосходит ожидания и позволяет любому насладиться этим фильмом, даже если вы не заинтересованы в Формуле-1».

Премьера спортивной драмы «Формула-1» в украинском прокате состоится 26 июня. Вместе с тем ITC.ua предлагает подборку самых интересных фильмов, которые выйдут в июне в 2025 году.

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Источник: Games Radar