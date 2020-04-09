Первые середнячки с 5G и потенциальный 100-долларовый бестселлер. Samsung представила новые смартфоны Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G и Galaxy A01





Компания Samsung представила в США новую линейку недорогих массовых смартфонов Galaxy A 2020 года, в которою вошли шесть моделей: Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G.

Из них новыми являются только модели Galaxy A01, Galaxy A21, Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G, остальные же были представлены ранее на других рынках. Таким образом, на данный момент линейка смартфонов Galaxy A 2020 года состоит из девяти моделей: Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 и Galaxy A71 5G.

Galaxy A51 и Galaxy A71 — топовые представители новой линейки смартфонов Samsung Galaxy A. В Украине они продаются с февраля. Представленные в США Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G выделяются встроенным двухрежимным модемом 5G — и это их единственное отличие от уже хорошо знаковых нам Galaxy A51 и Galaxy A71. К слову, это также первые середнячки Samsung с поддержкой сетей 5G. Модель Galaxy A51 оценивается в $400, а за Galaxy A71 просят $500.

Galaxy A01 — новый 100-долларовый смартфон Samsung. Стоит отметить, что новинка работает под управлением полноценной версии Android, а не упрощенной версии Go Edition. Более того, из коробки здесь новейшая Android 10 с пользовательской оболочкой One UI 2.0. Также Galaxy A01 предлагает современный дизайн в общей стилистике Galaxy A с каплевидным вырезом.

100-долларовый Galaxy A01 оснащается 5,7-дюймовым PLS TFT LCD дисплеем Infinity-V разрешением HD+ (720×1520 пикселей), врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, двойной основной камерой с сенсорами разрешением 13 Мп и 2 Мп, неназванной восьмиядерной SoC частотой 2,0 Гц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, расширяемой с помощью карт MicroSD и аккумулятором емкостью 3000 мА·ч. Увы, ни сканера отпечатков пальцев, ни модуля NFC здесь нет. Зато есть USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты Galaxy A01 составляют 147,5×70,9×8,3 при массе 151 и это самый компактный смартфон Samsung в этом году. В своей категории у Galaxy A01 есть все шансы на успех, учитывая, что стоящий на ступень выше Galaxy A11 стоит уже $180. Единственным достойным соперником Galaxy A01 выступает Redmi 8A Dual, который при той же цене предлагает более крупный экран и аккумулятор 5000 мА·ч.

Модель Samsung Galaxy A21 — следующая по старшинству после вышеупомянутого Galaxy A11. Это обновление прошлогоднего Galaxy A20. Как и в случае большинства обновленных смартфонов Galaxy A 2020, улучшения произошли по части экрана и камер. Новый Galaxy A21 при цене $250 получил 6,5-дюймовый экран Super AMOLED разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с врезанной в левый верхний угол камерой на 13 Мп, основную квадрокамеру с сенсорами разрешением 16, 8, 2 и 2 Мп, неназванный восьмиядерный процессор, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти (есть слот microSD) и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

О сроках доступности и ценах Galaxy A01 и Galaxy A21 для Украины пока подробностей нет.

Источник: The Verge